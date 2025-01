Klasemen Liga Champions, PSG Pastikan Lolos ke 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang memastikan lolos ke babak 16 besar setelah kokoh di puncak klasemen Liga Champions Grup B. Kemenangan besar 5-0 atas Anderlecht pada Rabu dinihari tadi, 1 November 2017, memastikan mereka tak akan tergeser dari posisi dua besar.



Dari empat grup yang telah berlaga pada dinihari tadi, baru PSG yang memastikan lolos ke babak 16 besar. Skuad asuhan Unai Emery saat ini telah mengumpulkan 12 angka dari empat laga. Mereka tak akan mungkin terkejar dari posisi ketiga yang kini dihuni Glasgow Celtic dengan tiga angka.



Dari Grup A, ambisi Manchester United lolos lebih cepat terhadang kemenangan CSKA Moskow atas Basel. Nasib yang sama dialami Barcelona, yang hanya bermain imbang 0-0 dengan Olympiakos.



Berikut ini klasemen Liga Champions Grup A, B, C, dan D.



Grup A:

Tim Main Menang Seri Kalah Selisih Gol Angka

Manchester United 4 4 0 0 9 12

FC Basel 4 2 0 2 3 6

CSKA Moskow 4 2 0 2 -3 6

Benfica 4 0 0 4 -9 0



Grup B:

Tim Main Menang Seri Kalah Selisih Gol Angka

Paris Saint-Germain 4 4 0 0 17 12

FC Bayern Muenchen 4 3 0 1 4 9

Glasgow Celtic 4 1 0 3 -6 3

Anderlecht 4 0 0 4 -15 0



Grup C:

Tim Main Menang Seri Kalah Selisih Gol Angka

AS Roma 4 2 2 0 4 8

Chelsea 4 2 1 1 4 7

Atletico Madrid 4 0 3 1 1 3

Qaraba 4 0 2 2 -7 2



Grup D:

Tim Main Menang Seri Kalah Selisih Gol Angka

FC Barcelona 4 3 1 0 6 10

Juventus 4 2 1 1 0 7

Sporting Lisbon 4 1 1 2 -1 4

Olympiakos FC 4 0 1 3 -5 1



