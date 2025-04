Klasemen Liga Italia Pekan Ke-32 setelah AC Milan Kalahkan Udinese 4-0

Venezia vs Monza - 20.00 WIB Inter vs Cagliari - 23.00 WIB.

Minggu, 13 April

Juventus vs Lecce - 01.45 WIB

Atalanta vs Bologna - 17.30 WIB

Fiorentina vs Parma - 20.00 WIB

Verona vs Genoa - 20.00 WIB

Como vs Torino - 23.00 WIB.