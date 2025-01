Liga 1: Sriwijaya FC Enggan Jadi Bulan-bulanan Bali United

TEMPO.CO, Kuta - Sriwijaya FC akan menghadapi Bali United dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin, 30 Oktober 2017. Pelatih Sriwijaya, Hartono Ruslan, mengatakan sudah mempersiapkan timnya secara maksimal.



"Kami mengantisipasi kekuatan Bali United, terutama lini depan mereka. Bagaimana kami bertahan dengan organisasi yang benar supaya tidak jadi bulan-bulanan Bali United," katanya saat jumpa media di Kuta, Minggu, 29 Oktober 2017.



Menurut Hartono, skuad harus menikmati pertandingan dan bermain penuh konsentrasi. "Tentu saja kami akan bermain all out memberikan perlawanan yang berarti buat Bali United. Kami datang bukan untuk mengalah," ujarnya.



Bagi Hartono, hasil terbaik setelah pertandingan melawan Bali United besok akan menjadi motivasi hingga akhir Liga 1. "Meskipun jadwal pertandingan kami di akhir berat melawan Persegres Gresik dan Persipura, kami harus, kalau bisa, menang di sisa pertandingan," tuturnya.



Saat ini, Sriwijaya berada di peringkat ke-14 klasemen sementara. Sriwijaya memiliki 38 poin.



Adapun pelatih Bali United, Widodo Cahyono Putro, ingin kekuatan setiap lini merata. "Saya mau koordinasi di lini belakang-depan sama jadi tidak jomplang. Saat menyerang luar biasa, (tapi) akhir-akhir ini bertahan agak kurang," katanya.



Menurut Widodo, tren Sriwijaya saat ini cukup bagus sehingga tidak bisa dianggap sebagai pertandingan yang mudah. "Saya melihat putaran kedua ini, setelah (Sriwijaya) lolos dari zona degradasi, mereka akan bermain nothing to lose. Ini yang harus diwaspadai, jangan anggap remeh lawan," ujarnya.



Bali United berusaha meraih tren positif untuk menanjak ke peringkat klasemen. Saat ini, Bali United berada di peringkat ke-4 dengan 59 poin.