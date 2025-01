Liga Champions: AS Roma Tak Mau Pusingkan Laga Lain

TEMPO.CO, JAKARTA - AS Roma akan menjamu Qarabag FK dalam lanjutan pertandingan Liga Champions Grup C di Stadion Olimpico. Hasil pertandingan ini dapat menentukan lolos tidaknya Atletico Madrid ke babak selanjutnya di grup yang sama.



Pelatih Roma, Eusebio Di Francesco, telah meminta timnya berfokus pada pertandingan mereka sendiri, tanpa memperhatikan pertandingan Atletico Madrid melawan Chelsea di Stamford Bridge. AS Roma, yang kini berada di posisi kedua klasemen Grup C, harus memenangi laga ini jika tak mau posisi mereka tersalip oleh Atletico Madrid.



“Kami hanya berfokus pada pertandingan ini,” ujar Di Fransesco dalam konferensi pers.



“Takdir kami ada di tangan kami, dan itu bergantung pada kekuatan kami. Tujuan kami adalah menang dan pergi ke babak 16 besar. Kami harus menyerang sejak awal.”



Gelandang bertahan AS Roma, Daniele De Rossi, juga mengharapkan kualifikasi tersebut akan memberi citra positif pada timnya. Roma berpeluang menyingkirkan Atletico Madrid yang sejak beberapa tahun lalu selalu mencapai babak semifinal Liga Champions.



“Ini adalah momen mendasar bagi dimensi Eropa kita. Ini akan menjadi citra bagus untuk menjadi tim yang menyingkirkan Atletico dan itu membuat Chelsea dalam masalah,” ujar De Rossi.



Dengan posisi saat ini, AS Roma memang lebih berpeluang lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Pasalnya, Qarabag FK merupakan tim juru kunci yang belum berhasil meraih satu pun kemenangan.



