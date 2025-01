Liga Champions: Chelsea Vs Atletico Madrid, Waspadai Griezmann

TEMPO.CO, Jakarta - Laga pamungkas babak penyisihan Grup C Liga Champions antara Chelsea dan Atletico Madrid di Stadion Stamford Bridge akan berjalan seru hingga detik terakhir pertandingan. Pasalnya, kubu tamu membutuhkan kemenangan untuk lolos ke babak 16 besar.



Atletico Madrid kini berada di posisi ketiga klasemen dengan perolehan enam angka. Mereka tertinggal dua angka dari AS Roma, yang berada di posisi kedua dan kini menggenggam tiket terakhir ke babak 16 Liga Champions.



Skuad asuhan Diego Simeone membutuhkan keajaiban untuk lolos ke fase selanjutnya. Tak hanya harus menang, mereka harus menanti hasil laga antara AS Roma dan Qarabag FK. Jika AS Roma menang, pupus sudah harapan Atletico.



Tak hanya harus menang untuk lolos, Atletico Madrid juga membawa dendam kesumat karena kalah 1-2 pada laga pertama di markas mereka, Stadion Wanda Metropolitano.



Namun Atletico yang sekarang berbeda dengan Atletico yang takluk oleh Chelsea pada September lalu. Penyerang mereka, Antoine Griezmann, telah kembali menemukan sentuhan terbaiknya.



Dalam tiga laga terakhir, Griezmann berhasil mencetak empat gol, termasuk satu gol kemenangan ke gawang AS Roma pada laga sebelumnya. Griezmann akan kembali menjadi tumpuan lini depan Simeone.



"Saya berharap besok kami bisa bermain seperti yang kami inginkan. Kondisi kami saat ini sangat berbeda dari pertemuan pertama. Kami mampu menang 2-0 atas Roma di kandang dan memenangi laga seperti itu sangat penting," ujar Simeone.



Manajer Chelsea Antoine Conte pun menyadari ancaman dari Griezmann. Namun, dia menilai, ancaman tak hanya akan datang dari penyerang asal Prancis itu. Dia pun meminta pasukannya mewaspadai semua pemain Atletico.



"Situasi Atletico telah berubah karena pada tiga pertandingan sebelumnya mereka memiliki masalah dengan Griezmann, yang tak mampu mencetak gol. Sekarang Griezmann telah mencetak gol. Dia adalah pemain hebat, dia adalah pemain fantastis. Dia bermain dalam tim yang hebat dan menunjukkan bahwa dia pemain hebat," kata Conte.



"Kami harus mewaspadai semua pemain, tak hanya Griezmann, tapi juga seluruh tim. Atletico adalah tim yang kuat, mereka salah satu yang terbaik di Spanyol," tuturnya.



Bagi Chelsea sendiri, laga ini sudah tak lagi berarti. Mereka tetap akan lolos ke babak 16 besar meskipun tumbang pada laga tersebut.



Laga Liga Champions antara Chelsea dan Atletico Madrid akan disiarkan secara langsung oleh SCTV dan beIn Sport 1 pada Rabu, 6 Desember 2017, pukul 02.45 WIB.



UEFA