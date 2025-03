Rekap Hasil Liga Champions Leg Pertama Babak 16 Besar: Liverpool, Barcelona, Bayern, dan Inter Menang

Jadwal Liga Champions Selasa 24 Oktober 2023: Galatasaray vs Bayern dan MU vs Copenhagen Live di SCTV

Sehari sebelumnya, Real Madrid mengalahkan Atletico Madrid 2-1, sedangkan Arsenal menang 7-1 di kandang PSV Eindhoven.

Hasil Liga Champions Leg Pertama Babak 16 Besar

Rabu dinihari, 5 Maret 2025

Club Brugge vs Aston Villa 1-3

Borussia Dortmund vs Lille 1-1

PSV Eindhoven vs Arsenal 1-7

Real Madrid vs Atletico Madrid 2-1.