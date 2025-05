Liga Italia Bergulir di Tengah Pekan, Ini Jadwalnya

TEMPO.CO, Jakarta - Seri A Liga Italia segera memasuki rangkaian pertandingan pekan ke-18 pada pertengahan pekan ini. Sedikitnya dua laga paling menarik perhatian ialah Juventus versus Hellas Verona dan Empoli menjamu Inter Milan.



Juventus layak diprediksi bakal menangguk kemenangan kedelapan secara beruntun atau ke-11 sepanjang perjalanan musim ini, mengingat tamunya hanyalah Hellas Verona, yang kini menghuni dasar klasemen tanpa satu kali pun mencatatkan kemenangan.



Apabila kemenangan itu terealisasi, bukan tak mungkin Juventus, yang merupakan juara bertahan, secara dramatis mengakhiri putaran pertama di puncak klasemen. Apalagi di sisi lain, pemuncak klasemen sementara, Inter Milan, berjumpa dengan lawan yang tak terlalu mudah pada pekan ke-18 dan ke-19.



Pada pekan ke-18, skuad asuhan mantan andalan timnas Italia, Roberto Mancini, itu harus bertandang ke Stadion Carlo Castellani, markas Empoli, yang menuai 3 angka dalam empat pertandingan terakhir secara berturut-turut.



Pada akhir putaran pertama atau pekan ke-19, Sassuolo, yang datang ke San Siro, kerap mengejutkan dan posisi di slot ketujuh dalam susunan klasemen sementara dengan hanya tiga kali kalah pada musim ini menunjukkan tim besutan Eusebio di Francesco itu tidak mudah ditaklukkan.



Bahkan Inter Milan terancam lengser dari posisi terhormat ketika seluruh rangkaian pertandingan pekan ke-18 rampung, tak perlu menanti hingga pekan ke-19 yang merupakan akhir paruh musim pertama.



Pasalnya, dengan nilai kini 36, jika tersandung di Empoli dan dalam laga lainnya, salah satu dari Fiorentina (nilai 35), Napoli (35), atau Juventus (33) menang, Inter langsung melorot. Bahkan, jika ketiganya menang dan Inter kalah, skuad Mancini tersebut langsung ambrol ke posisi keempat.



Jadwal lengkap pertandingan pekan ke-18 Seri A (dalam WIB):



Rabu, 6 Januari



02.45 Genoa vs Sampdoria (siaran langsung beIn Sport 2)



18.30 Udinese vs Atalanta



21.00 Chievo Verona vs AS Roma



21.00 Juventus vs Hellas Verona



21.00 Lazio vs Carpi



21.00 AC Milan vs Bologna



21.00 Palermo vs Fiorentina



21.00 Sassuolo vs Frosinone



Kamis, 7 Januari



00.00 Empoli vs Inter Milan



02.45 Napoli vs Torino (siaran langsung beIn Sport 2)



