Liverpool Vs Southampton, Menjaga Tren Positif

TEMPO.CO, JAKARTA - Liverpool akan menjamu Southampton dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-12 di Stadion Anfield. Liverpool membutuhkan kemenangan untuk menjaga tren positif mereka dalam tiga laga terakhir.



Sempat mengalami kesulitan di awal musim, The Reds akhirnya dapat keluar dari tekanan tersebut. Kebangkitan tersebut terjadi di tiga laga terakhir sebelum jeda internasional. Liverpool dapat memenangi ketiga pertandingan tersebut secara beruntun.



Kabar baik bagi Liverpool adalah mereka akan tampil dengan kekuatan penuh. Manajer Juergen Klopp tak memiliki masalah cedera setelah para pemainnya kembali dari membela negaranya masing-masing di kualifikasi Piala Dunia dan uji coba internasional.



Penyerang Sadio Mane, yang sebelumnya disebut mengalami cedera ringan, kini kembali berlatih. Demikian juga dengan sejumlah pemain kunci lainnya, seperti Philippe Coutinho, Mohamed Salah, dan Roberto Firminho, yang sudah ikut berlatih bersama dengan tim.



Sama halnya dengan Klopp yang kemarin sempat dikabarkan dilarikan ke rumah sakit. Pelatih asal Jerman itu disebut telah kembali memimpin sesi latihan Liverpool.



Dengan kondisi seperti itu, Liverpool diprediksi akan mudah memperoleh tiga poin. Mereka harus terus meraih kemenangan agar dapat bersaing dalam perebutan gelar Liga Inggris. The Kop kini tertinggal cukup jauh dari pimpinan klasemen, Manchester City.



Mereka baru mengumpulkan 19 angka dari 11 laga atau tertinggal 12 angka dari Manchester City. Mereka berkesempatan memperpendek jarak dengan dua klub di atasnya yang akan saling bertemu, Arsenal dan Tottenham Hotspur.



Liverpool dipastikan akan mengandalkan mantan pemain AS Roma, Mohamed Salah. Pemain berkebangsaan Mesir ini sudah mencetak 13 gol dari 19 laga Liverpool di semua kompetisi.



Di kubu lawan, awan mendung tampak sedang menaungi Southampton. Mereka hanya dapat meraih satu poin dari dua pertandingan terakhir mereka. Dari 11 laga yang telah berlangsung, Soton hanya mampu meraih tiga kemenangan. Alhasil, mereka kini duduk di posisi ke-13 klasemen sementara.



Meskipun demikian, Liverpool tetap harus mewaspadai Southampton. Pasalnya, skuad yang kini diasuh Mauricio Pellegrino itu kerap menjadi batu sandungan bagi mereka. Bahkan, dalam empat pertemuan terakhir mereka di Liga Inggris, Liverpool tak pernah meraih kemenangan.



INDEPENDENT | THE SUN | NAWIR ARSYAD AKBAR