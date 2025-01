Man City Siap Beri Alexis Sanchez Gaji Tertinggi, Lebihi Pogba

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City siap menjadikan Alexis Sanchez pemain termahal di Liga Inggris. Tim asuhan Josep Guardiola itu berani menawarkan gaji 400 ribu pound sterling (sekitar Rp 7,2 miliar) per minggu untuk pemain Arsenal tersebut.



Kontrak Sanchez bersama dengan Arsenal akan habis pada akhir musim ini. Karena itu, bila tak dijual pada Januari, pemain asal Cile ini akan bebas pindah klub dengan status bebas transfer pada Juni nanti.



Daily Mirror melaporkan bahwa Manchester City sudah bergerak cepat menghubungi Sanchez, yang juga diincar Paris Saint-Germain. Sedangkan laman berita Inggris lainnya, Mirror, menyebut City siap menawari gaji Rp 320 ribu pound sterling per minggu untuk Sanchez. Jumlah itu masih akan ditambah dengan pembayaran dari hak image sang pemain sebesar 75 ribu pound sterling per minggu.



Bila kepindahan itu benar terlaksana, Sanchez akan menjadi pemain termahal di Liga Inggris. Gajinya akan melampaui bayaran Paul Pogba, yang saat ini menjadi pemain dengan bayaran tertinggi. Manchester United membayar gelandang asal Prancis itu 290 ribu pound sterling (Rp 5,2 miliar) per pekan.



Sebelumnya, rekor Pogba sebagai pemain termahal di Liga Inggris juga disebut-sebut terancam pecah. Manchester United, yang sebelumnya membeli pemain ini seharga 89 juta pound sterling (Rp 1,61 triliun), dikabarkan siap membeli Eden Hazard dari Chelsea dengan harga 90 juta pound sterling (Rp 1,63 triliun).



METRO | MIRROR