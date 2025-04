TEMPO.CO, Jakarta - Harian terkemuka di Italia, Gazzetta Dello Sport, menulis bahwa AS Roma berharap Francesco Totti segera pensiun di akhir musim kompetisi.



Salah satu ikon sepak bola Italia itu menghabiskan seluruh perjalanan kariernya di sepak bola bersama the Giallorossi, julukan bagi AS Roma. Pekan ini, Totti yang telah menginjak usia 40 tahun mengutarakan mengenai kelanjutan masa depannya.



Totti jelas-jelas belum mau berubah pikiran mengenai kariernya di sepak bola. Seiring dengan perjalanan waktu, Roma di bawah arahan pelatih Luciano Spalletti justru serba salah dengan keputusan Totti itu. Mereka tak mau menyepelekan ikon klub itu, tapi juga kehadirannya seperti jadi beban di tengah ketatnya persaingan di Liga Italia.



Totti sejauh ini tampil sebelas kali di Seri A dan hanya satu kali jadi starter. Sumbangannya masih cukup lumayan, yakni mencetak dua gol dan menyumbang tiga assist. Namun, Roma menganggap, posisi dan gajinya tentu akan lebih efektif bila diperuntukkan bagi pemain lain yang bisa berperan lebih kunci.



Untuk itulah, klub sesungguhnya ingin agar Totti pensiun atau meninggalkan Roma. Menurut harian Italia itu, Presiden Roma James Pallotta keputusan klub layak diambil demi perkembangan dan masa depan Giallorossi.



Ini artinya, Totti bakal melakoni laga terakhir bersama AS Roma ketika melawan Genoa di Stadio Olimpico, sebagaimana dikutip dari laman Football Italia.



ANTARA