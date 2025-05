TEMPO.CO, Manchester - Brugge, klub asal Belgia, akan menjadi lawan pertama Manchester United dalam laga playoff di Liga Champions, yang akan digelar di Stadion Old Trafford pada Rabu dinihari, 19 Agustus 2015. Ini akan menjadi pertandingan penentu bagi kedua tim untuk bisa lebih mudah melangkah ke babak selanjutnya di Liga Champions.



Pelatih MU, Louis van Gaal, mengatakan anak asuhannya tidak boleh lengah dalam menghadapi Brugge. Menurut dia, klub asal Belgia selalu mempunyai kelebihan dalam kekompakan pemain, sehingga akan cukup merepotkan jika mereka mendapatkan kesempatan menyerang ke jantung pertahanan.



“Setiap pertandingan memiliki kesulitannya sendiri. Tim-tim Belgia selalu bermain kompak, jadi mereka punya peluang untuk menang,” kata Van Gaal kemarin. Untuk mengantisipasi serangan balik Brugge, Van Gaal harus memasang pemain-pemain tangguhnya dalam laga tersebut.



Sementara itu, pelatih Brugge, Michel Preud'homme, mengatakan beberapa pemainnya ada yang cedera. Namun dia yakin anak asuhannya bisa bermain maksimal untuk mencuri poin dalam laga tandang. “Anda harus mencetak gol. Ini sangat penting untuk mencetak go away. Kami akan berusaha mencetak gol dan kami selalu bermain untuk itu. Selalu ada kesempatan,” katanya.



Perkiraan susunan pemain:



Manchester United:

Romero, Shaw, Blind, Smalling, Darmian, Young, Scheiderlin, Carrick, Mata, Januzaj, Ronney



Brugge:

Bolat, Meurinier, Engels, Duarte, De Bock, Simon, Vormer, Dierckx, Venaken, Izquierdo, Diaby



MANCHESTER UNITED | UEFA | ESPN |RTBF | ANGGA SUKMAWIJAYA