Petr Cech dan Ter Stegen Sampaikan Belasungkawa buat Choirul Huda

Petr Cech, kiper Republik Cek yang kerap mengalami benturan sehingga harus memakai pelindung kepala, me-retweet kabar kematian Choirul yang dirilis Persela Lamongan. Mantan pemain Chelsea itu meberi komentar, "Sebuah berita sedih dari Indonesia. RIP Choirul Huda."

Very sad news from Indonesia R.I.P. Choirul Huda #goalkeepersunion pic.twitter.com/aTSE1QmfAh

Sementara itu, Ter Segen menuangkan kalimat yang lebih panjang. Penjaga gawang Barcelona itu menyoroti loyalitas Huda untuk Persela Lamongan. "Sebuah kisah menyedihkan untuk sepak bola. Kita kehilangan Choirul Huda, berusia 38 tahun dan menghabiskan karier buat Persela sejak 1999," tulis kiper asal Jerman ini.

A sad unlucky story for football. We lose goalkeeper Choirul Huda, aged 38 & played his whole career for @PerselaFC since 1999 #RIPHuda pic.twitter.com/vdaUqXjuJy