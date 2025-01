Preview Liga Champions Malam Ini: Barcelona Vs Olympiakos

Jadwal Liga Champions Selasa 24 Oktober 2023: Galatasaray vs Bayern dan MU vs Copenhagen Live di SCTV

"Saya di sini sebagai pemain Olympiakos. Itu akan jadi pertandingan yang sulit. Kami menghadapi salah satu klub terbaik di dunia. Kami akan memberikan yang terbaik, dan berharap kami akan meninggalkan lapangan dengan senyuman," Kata Botia lagi.



Pertandingan Liga Champions Barcelona vs Olympiakos ini akan berlangsung mulai pukul 01.45 WIB. Laga ini menjadi bagian dari deretan pertandingan penyisihan grup pekan ketiga lainnya, termasuk Benfica vs Manchester United dan Chelsea vs Roma.