Rekap Hasil Pekan Terakhir Liga Europa, Klasemen, dan Daftar Tim yang Lolos

Meskipun Roma menang, mereka tetap harus menjalani babak playoff karena tidak masuk dalam delapan besar klasemen Liga Europa. Mereka finis di posisi ke-15. Frankfurt tetap lolos langsung ke babak 16 besar meskipun kalah di pertandingan ini.

Hasil Liga Europa Pekan Kedelapan

FCSB vs Manchester United 0-2

Tottenham Hotspur vs Elfsborg 3-0

AS Roma vs Eintracht Frankfurt 2-0

Ajax Amsterdam vs Galatasaray 2-1

Anderlecht vs Hoffenheim 3-4

Athletic Club vs Viktoria Plzen 3-1

Dynamo Kiev vs RFS 1-0

Midtjylland vs Fenerbahce 2-2

FC Twente vs Besiktas 1-0

Ferencvaros vs AZ Alkmaar 4-3

Lyon vs Ludogorets 1-1

Maccabi Tel Aviv vs Porto 0-1

Nice vs Bodo/Glimt 1-1

Olympiacos vs Qarabag 3-0

Rangers vs Union St. Gilloise 2-1

Real Sociedad vs PAOK 2-0

SC Braga vs Lazio 1-0

Slavia Praha vs Malmo 2-2.

Klasemen Liga Europa

No Tim Main Gol Poin 1 Lazio 8 17-5 19 2 Athletic Bilbao 8 15-7 19 3 Manchester United 8 16-9 18 4 Tottenham 8 17-9 17 5 Eintracht Frankfurt 8 14-10 16 6 Lyon 8 16-8 15 7 Olympiakos 8 9-3 15 8 Steaua Bucharest 8 10-9 14 9 Anderlecht 8 14-12 14 10 Bodo/Glimt 8 14-11 14 11 Glasgow Rangers 8 16-10 14 12 Ajax 8 16-8 13 13 Real Sociedad 8 13-9 13 14 Galatasaray 8 19-16 13 15 Ferencvaros 8 15-15 12 16 Viktoria Plzen 8 13-12 12 17 AS Roma 8 10-6 12 18 Union Saint-Gilloise 8 8-8 11 19 FC Midtjylland 8 9-9 11 20 AZ Alkmaar 8 13-13 11 21 FC Porto 8 13-11 11 22 PAOK Salonika 8 12-10 10 23 FC Twente 8 8-9 10 24 Fenerbahce 8 9-11 10 25 Braga 8 9-12 10 26 Elfsborg 8 9-14 10 27 Besiktas 8 10-15 9 28 Hoffenheim 8 11-14 9 29 Maccabi Tel Aviv 8 8-17 6 30 Slavia Prague 8 7-11 5 31 Malmo FF 8 10-17 5 32 Rigas FS 8 6-13 5 33 Ludogorets 8 4-11 4 34 Dynamo Kiev 8 5-18 4 35 OGC Nice 8 7-16 3 36 Qarabag Agdam 8 6-20 3

Format Baru Liga Europa

Liga Europa musim 2024/2025 menggunakan format baru. Sebanyak 36 tim bersaing dalam fase liga tunggal, di mana setiap tim memainkan delapan pertandingan (empat kandang dan empat tandang).