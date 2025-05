TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris akhir pekan ini, Minggu, 18 Desember 2016, akan mempertemukan dua tim papan atas, yakni Manchester City menjamu Arsenal. The Gunners hingga pertandingan ke-16 telah mengoleksi 34 poin dan berada pada posisi ketiga klasemen, sedangkan City mengemas 33 poin dan berada di posisi keempat.



Pelatih Arsenal Arsene Wenger mengatakan timnya musim ini memiliki catatan yang bagus ketika bermain tandang. Lima dari enam laga tandang Arsenal berbuah kemenangan. "Kami menjalani lima dari enam pertandingan di luar kandang dan kami memiliki rekor fantastis ketika tandang. Kami ingin menjaga posisi itu dan mempersiapkan diri dengan baik saat melawan City," ujarnya di laman resmi klub, Jumat, 16 Desember 2016.



Adapun perjalanan 14 laga tidak terkalahkan Arsenal terhenti ketika bertandang ke Everton. The Gunners kalah 2-1. Arsenal ditantang untuk bangkit ketika bertandang ke City jika tidak ingin posisi klasemen diambil alih oleh pesaing terdekat.



Penjaga gawang Arsenal Peter Cech mengatakan Arsenal memiliki peluang untuk mengalahkan City. Laga melawan tim asuhan Pep Guardiola dapat menjadi pertandingan yang sempurna bagi Arsenal. Tapi Arsenal mungkin tak akan diperkuat oleh Sergio Aguero.



"Kadang saya berpikir hal terbaik setelah pertandingan besar ialah kami memainkan laga besar lainnya. Kamu memiliki kesempatan menang, itu menjadi laga yang sempurna bagi kami," katanya.



