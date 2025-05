Trio MSN Terus Menggebrak, Ini Statistik dan Kelebihannya

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga penyerang Barcelona, Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar betul-betul tampil luar biasa sepanjang musim ini. Ketiganya, yang kerap disebut sebagai Trio MSN, sejauh ini sudah menyumbang 128 gol.



Berikut statistik ketiga pemain itu:



Messi

Bermain: 32

Menit bermain: 2998

Gol: 29

menit per gol: 92

Gol dari sundulan: 0

Gol dengan kaki kiri: 27

Gol kaki kanan: 2

Gol dari penalti: 3

Gol dari tendangan bebas: 5

Gol dari dalam kotak penalti: 23

Gol dari luar kotak penalti: 6.



Suarez

Bermain: 38

Menit bermain: 3450

Gol: 41

Menit per gol: 84,1

Gol dari sundulan: 6

Gol dengan kaki kiri: 5

Gol kaki kanan: 30

Gol dari penalti: 2

Gol dari tendangan bebas: 0

Gol dari dalam kotak penalti: 41

Gol dari luar kotak penalti: 0.



Neymar:

Bermain: 33

Menit bermain: 2966

Gol: 23

Menit per gol: 129

Gol dari sundulan: 0

Gol dengan kaki kiri: 11

Gol kaki kanan: 12

Gol dari penalti: 4

Gol dari tendangan bebas: 1

Gol dari dalam kotak penalti: 22

Gol dari luar kotak penalti: 1.



Dari statistik itu bisa dilihat sejumlah ciri khas dari tiga pemain ini:



- Messi kuat dalam tembakan kaki kiri, lemah dalam duel udara, dan piawai melakukan tendangan bebas. Ia juga memiliki kemampuan yang sama bagus untuk mencetak gol dari luar dan dalam kotak penalti.



- Suarez adalah predator di kotak penalti lawan dan musim ini belum pernah mencetak gol dari luar kotak penalti. Ia juga jarang mendapat kesempatan melakukan tendangan bebas dan belum pernah menceploskan gol dari eksekusi bola mati ini. Tendangan terbaiknya adalah dari kaki kanan dan ia pun cukup mahir dalam duel udara.



- Neymar memiliki dua kaki yang sama dominan. Ia berbahaya di kotak penalti lawan dan lebih suka membawa bola ke dalam kotak penalti ketimbang melakukan tendangan jarak jauh. Ia juga tak cukup baik dalam duel udara.



DAILY MAIL | NURDIN