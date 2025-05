Wayne Rooney Jadi Momok Aston Villa

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Aston Villa, Tim Sherwood, tak mematok target tinggi untuk timnya musim ini. Pelatih berusia 46 tahun ini hanya punya satu keinginan: menghibur para pendukung The Villans --julukan Aston Villa.



"Ini semua tentang bagaimana membuat para pendukung kami bahagia. Saya tidak ingin mereka meninggalkan stadion dengan wajah sedih," kata Tim Sherwood seperti dikutip dari Birmingham Mail, kemarin.



Untuk membuat para fans bahagia, Sherwood harus memastikan timnya menang dalam setiap pertandingan. Ia sudah melakukannya saat menekuk Bournemouth dengan skor 1-0, akhir pekan lalu.



Namun Sabtu dinihari nanti, ia harus menjamu Manchester United di Villa Park, Birmingham, dalam laga lanjutan Liga Premier. Ini akan menjadi laga yang sulit buat The Villans.



Sebab, mereka belum pernah menang dari The Red Devils --julukan Manchester United-- dalam lima laga terakhir. "Saya menyadari hal ini. Namun saya tetap berharap kami bisa memberikan akhir pekan yang indah buat para fans," kata Sherwood.



Untuk itu, Tim Sherwood harus 'mematikan' Wayne Rooney. Sebab, dalam beberapa pertandingan melawan United, Rooney selalu menjadi Dementor --makhluk penyedot kebahagiaan dalam novel Harry Potter-- yang menghisap kebahagaiaan para pendukung Aston Villa.



Bayangkan saja, kapten Manchester United itu telah mencetak 13 gol ke gawang Aston Villa. Tak ada tim lain yang pernah dibobol sebanyak ini oleh Rooney. Seolah, ia punya kebencian khusus untuk Villa.



"Kami sudah mempersiapkan diri untuk laga ini. Saya harap kami kami bisa meraih tiga poin. Karena sangat penting bermain bagus di awal musim," kata Wayne Rooney.



Pemain berusia 29 tahun ini bertekad untuk kembali mencetak gol. Tak hanya agar Manchester United bisa menang, melain juga untuk membuktikan kepada pelatih Louis Van Gaal, bahwa ia layak menjadi ujung tombak tim.



Sejak musim 2011/2012, baru kali ini Rooney kembali menjadi striker. Sebelumnya ia lebih sering diplot sebagai pemain gelandang. Sehingga, ini akan menjadi ajang pembuktiannya.



