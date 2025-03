11 Film Produksi Studio Ghibli dengan Cerita Menarik

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Studio Ghibli sudah tidak asing lagi bagi penggemar anime di seluruh dunia. Sejak pertama kali didirikan pada 1985, studio animasi asal Jepang tersebut telah menghasilkan berbagai karya legendaris dengan kualitas animasi yang tinggi, cerita yang menarik, dan karakter yang ikonik.

Didirikan oleh Hayao Miyazaki dan Isao Takahata, terdapat sejumlah film populer yang diproduksi studio ini, termasuk My Neighbor Totoro, Spirited Away, dan Grave of the Fireflies.

Dilansir dari IMDb, berikut ini adalah beberapa rekomendasi film dari Studio Ghibli:

1. Nausicaä of the Valley of the Wind

Film yang berlatar masa depan pasca-apokaliptik ini menceritakan Nausicaä, seorang prajurit dan pejuang perdamaian yang berjuang keras untuk mencegah dua negara yang bertikai menghancurkan diri mereka sendiri.

2. My Neighbor Totoro

Menceritakan dua gadis pindah yang ke pedesaan untuk menjaga ibu mereka yang sedang sakit, mereka berpetualang dengan roh-roh hutan menakjubkan yang tinggal di dekatnya.

3. Grave of the Fireflies

Film yang mengharukan ini bercerita tentang perjuangan dua saudara kandung untuk bertahan hidup di tengah-tengah perang dunia kedua.

4. Kiki's Delivery Service

Menceritakan kisah kiki dan kucing hitamnya, Jiji, mereka menetap di sebuah kota di tepi pantai dan memulai sebuah layanan pengiriman barang. Di sinilah ia memulai pertemuan ajaibnya dengan kemandirian dan tanggung jawab, menjalin pertemanan seumur hidup, dan menemukan jati diri.

5. Porco Rosso

Pada 1930-an di Italia, seorang pilot veteran Perang Dunia I dikutuk menjadi seperti babi antropomorfik. Film ini bercerita tentang petualangannya sebagai pemburu bayaran dan kisah cintanya yang rumit.

6. Princess Mononoke

Mengisahkan prajurit muda Ashitaka saat berusaha menyembuhkan dirinya dari kutukan, namun tanpa sengaja terlibat dalam konflik antara penduduk Kota Besi dan Putri Mononoke, seorang gadis yang dibesarkan oleh serigala dan akan melakukan apa pun untuk mencegah kehancuran rumahnya.

7. Spirited Away

Film ini mengisahkan tentang Chihiro, seorang gadis berusia 10 tahun yang tersesat di dunia roh dan harus bekerja di penyihir jahat untuk menyelamatkan orang tuanya. Spirited Away memenangkan Academy Awards ke-75 untuk Film Animasi Terbaik.

8. Howl's Moving Castle

Berkisah tentang Sophie, seorang wanita muda, dikutuk menjadi tua oleh penyihir jahat. Dia kemudian bekerja di kastil bergerak milik penyihir Howl. Film ini penuh dengan keajaiban dan petualangan.

9. Ponyo

Berkisah tentang seorang anak laki-laki berusia lima tahun menjalin hubungan dengan Ponyo, seorang putri ikan mas muda yang ingin menjadi manusia setelah jatuh cinta padanya.

10. The Tale of the Princess Kaguya

Diadaptasi dari cerita rakyat Jepang, film ini mengisahkan tentang Kaguya, seorang wanita muda yang cantik dan didambakan oleh lima bangsawan. Untuk menghindari menikah dengan orang asing yang tidak dicintainya, dia mengirim para pelamarnya untuk melakukan tugas yang tampaknya mustahil. Namun ia harus menghadapi takdir dan hukuman atas pilihannya.

11. The Boy and the Heron

Bercerita tentang kehidupan seorang anak laki-laki yang keras kepala setelah kematian ibunya dan pernikahan kembali ayahnya. Dia kemudian menjelajahi dunia seperti mimpi yang dihuni oleh orang hidup dan orang mati untuk mencari ibu tirinya yang hilang.

Michelle Gabriela berkontribusi dalam penulisan artikel ini.