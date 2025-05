All-4-One, Brian McKnight, dan Raisa akan Konser di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - All-4-One, Brian McKnight, dan Raisa akan memeriahkan konser Heart & Soul Live in Jakarta 2025 yang digelar di Tennis Indoor Senayan pada Rabu, 11 Juni 2025. Tiga musisi R&B dan pop ini akan tampil di atas panggung 360 derajat dengan menawarkan pengalaman imersif full-band.

Konser ini menjanjikan pengalaman yang memungkinkan penonton untuk menikmati penampilan para artis dari setiap sudut. Melalui penampilan secara langsung, masing-masing dari All-4-One , Brian McKinght dan Raisa akan menyanyikan berbagai lagu hits mereka. Di antaranya adalah 'I Swear', 'I Can Love You Like That' (All-4-One); 'Back at One', 'One Last Cry' (Brian McKnight): 'Serba Salah', 'Mantan Terindah' (Raisa); dan masih banyak lagi.

Heart & Soul Live in Jakarta 2025 dipromotori oleh Color Asia Live bersama Otello Asia, serta didukung oleh Official Bank Partner: UOB. Herman Soesetyo selaku Cards and Payment Head, UOB Indonesia mengungkapkan kemitraan ini berujuan untuk memberikan pengalaman yang berkesan bagi nasabah, khususnya pecinta konser musik.

"Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk menghadirkan akses terhadap lifestyle entertainment yang berkesan dan memberi nilai tambah untuk masyarakat di kawasan Asia," ujar Herman dalam siaran pers yang diterima Tempo. Tiket Konser Heart & Soul Live in Jakarta 2025

Tiket konser Heart & Soul Live in Jakarta 2025 akan tersedia melalui situs resmi heartandsouljkt.com. Presale: UOB Exclusive Sale tersedia mulai Jumat, 9 Mei 2025 pukul 11.59 WIB, dan General Public Sale pada Senin, 12 Mei 2025 pukul 11. 59 WIB.

Harga tiket konser Heart & Soul Live in Jakarta 2025 sebagai berikut: VVIP: Rp 2.450.000 (Presale: UOB Exclusive Sale) / Rp 2.950.000 (General Public Sale)

Diamond: Rp. 2.000.000 (Presale: UOB Exclusive Sale) / Rp 2.450.000 (General Public Salel)

Gold: Rp 1.250.000(Presale: UOB Exclusive Sale) / Rp 1.750.000 (General Public Sale)

Silver: Rp 750.000 (Presale: UOB Exclusive Sale) / Rp 1.050.000 (General Public Sale) Harga tiket yang tertera di atas belum termasuk pajak dan biaya admin tiket. Tentang All-4-One, Brian McKnight, dan Raisa

Grup vokal legendaris All-4-One mengukir sejarah dengan lagu-lagu hits seperti 'I Swear' dan 'So Much in Love'. Mereka telah memenangkan GRAMMY Awards dan menduduki puncak tangga lagu internasional. Dengan lebih dari 25 tahun berkarya, All-4-One tetap dikenal sebagai ikon musik R&B dunia.

Penyanyi dan penulis lagu R&B Brian McKnight memenangkan penghargaan dan meraih kesuksesan besar lewat lagu-lagu hits seperti 'Back at One', 'Anytime', dan 'One Last Cry'. Memiliki bakat menyanyi dan kemampuan memainkan berbagai alat musik, McKnight telah dikenal luas di industri musik internasional.