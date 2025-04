10 Drama Populer yang Dibintangi Aktris Jo Bo Ah

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Jo Bo Ah, kembali menyapa penggemar drama Korea lewat peran terbarunya di serial Dear Hongrang. Dalam drama berlatar era Joseon ini, ia akan memerankan Jae-Yi, kakak tiri dari tokoh utama pria, Hong-Rang, yang diperankan oleh Lee Jae-Wook.

Jo Bo Ah, yang lahir pada 22 Agustus 1989 di Daejeon, Korea Selatan, awalnya tidak bercita-cita menjadi aktris. Ia menempuh pendidikan di Hanseo University jurusan Aviation and Tourism, bahkan sempat menjalani pelatihan pramugari di Asiana Airlines.

Namun ketertarikannya pada dunia seni peran membawanya ke debut akting pada tahun 2012. Kini lebih dari satu dekade kemudian, namanya semakin dikenal luas sebagai salah satu aktris berbakat Korea Selatan dengan ragam karakter yang berhasil ia hidupkan di layar kaca.

Drama Populer yang Dibintangi Jo Bo Ah

1. Destined With You (2023)

Jo Bo Ah memerankan Lee Hong Jo, seorang pegawai negeri sipil yang tanpa sengaja menemukan buku terlarang berumur 300 tahun. Dalam drama ini, ia beradu akting dengan Rowoon yang berperan sebagai pengacara tampan bernama Jang Shin Yu, yang terkena kutukan turun-temurun dan hanya bisa disembuhkan dengan bantuan buku tersebut.

2. Military Prosecutor Doberman (2022)

Dalam drama bertema hukum militer ini, Jo Bo Ah menunjukkan sisi kuat dan ambisius sebagai jaksa militer bernama Cha Woo In. Ia berasal dari keluarga kaya namun memilih jalur keadilan dengan caranya sendiri untuk membongkar kebenaran dan memberantas kejahatan di lingkungan militer.

3. Tale of the Nine Tailed (2020)

Drama bergenre fantasi ini mempertemukan Jo Bo Ah sebagai Nam Ji Ah, seorang produser TV pemberani, dengan rubah ekor sembilan legendaris, Lee Yeon (diperankan oleh Lee Dong Wook). Kisah mereka penuh misteri dan takdir yang saling terhubung sejak masa lalu.

4. Forest (2020)

Jo Bo Ah berperan sebagai Jung Young Jae, seorang residen bedah yang ceria dan berdedikasi. Ia bertemu dengan pria misterius di sebuah hutan, yang kemudian mengubah hidup mereka berdua dengan kisah cinta yang tumbuh di tengah rahasia dan trauma masa lalu.

5. My Strange Hero (2018)

Di drama ini, Jo Bo Ah menjadi Son Soo Jung, seorang guru yang harus berhadapan dengan masa lalu ketika mantan kekasihnya kembali ke sekolah tempat mereka dahulu terlibat dalam skandal. Drama ini menggambarkan konflik emosional dan pertumbuhan karakter yang kuat.

6. Goodbye to Goodbye (2018)

Dalam drama emosional ini, Jo Bo Ah tampil sebagai Jung Hyo, gadis muda yang hamil dari pria beristri. Ia harus tinggal bersama istri dari kekasihnya dan lambat laun, keduanya menemukan pemahaman dan kekuatan satu sama lain dalam menghadapi luka yang sama.

7. Temperature of Love (2017)

Jo Bo Ah berperan sebagai Jin Hong Ah, putri keluarga kaya yang bermimpi menjadi penulis skenario. Ia terlibat cinta segitiga dengan sahabatnya sendiri yang membuat hidupnya dipenuhi dilema antara persahabatan dan cinta.

8. Sweet Stranger and Me (2016)

Sebagai Do Yeo Joo, Jo Bo Ah tampil sebagai wanita penggoda yang terlibat dalam kisah cinta rumit antara Hong Na Ri dan pria yang ternyata menjalin hubungan dengannya secara diam-diam. Drama ini memadukan unsur komedi romantis dan konflik emosional.

9. Surplus Princess (2014)

Jo Bo Ah bertransformasi menjadi putri duyung bernama Ai Reen yang jatuh cinta pada manusia. Dalam usahanya menjadi manusia dalam waktu 100 hari agar bisa bersama sang pujaan hati, Ai Reen harus belajar beradaptasi di dunia manusia.

10. Shut Up: Flower Boy Band (2012)

Debut akting Jo Bo Ah dimulai dari drama ini. Ia berperan sebagai Im Soo Ah, gadis dari keluarga kaya yang terpaksa tinggal di lingkungan baru setelah kebangkrutan ayahnya. Di sana ia bertemu dengan sekelompok anak band yang mengubah jalan hidupnya.

Dini Diah dan Myesha Fatina Rachman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Akan Bintangi Drama Knock Off, Kilas Balik Drama Korea yang Diperankan Jo Bo Ah