10 Film Hollywood yang Tayang pada 2025

Nosferatu adalah film horor gotik yang ditulis dan disutradarai oleh Robert Eggers. Film ini merupakan pembuatan ulang dari film tahun 1922 karya FW Murnau, Nosferatu: A Symphony of Horror.

2. Captain America: Brave New World (12 Februari)

Wolf Man film horor yang disutradarai oleh Leigh Whannell merupakan versi baru dari film horor klasik tahun 1941, The Wolf Man. Wolf Man mengikuti kisah Blake (Christopher Abbott). Ia kepala keluarga yang pindah bersama keluarganya dari San Francisco ke Oregon setelah mewarisi rumah masa kecilnya menyusul hilangnya ayahnya yang telah lama tak dikenal.

Dikutip dari Screen Rant, Flight Risk film laga menegangkan yang disutradarai oleh Mel Gibson. Flight Risk mengikuti kisah Madelyn Harris (Michelle Dockery), seorang US Marshall yang mengawal Winston (Topher Grace) informan yang ke pengadilan setelah dituduh terlibat dengan bos mafia.

Dog Man film komedi superhero animasi yang disutradarai oleh Peter Hastings. Film diangkat berdasarkan seri novel grafis anak-anak dengan judul sama karya Dav Pilkey. Dog Man berkisah tentang karakter utama, anjing hibrida dan polisi yang merupakan hasil dari operasi medis yang menggabungkan polisi yang terluka bernama Knight dan anjingnya Greg setelah terluka bersama-sama.

7. Mission Impossible: The Final Reckoning (23 Mei)

Film franchise mata-mata Mission Impossible akan menghadirkan produk film lainnya berjudul Mission Impossible: The Final Reckoning. Film ke-8 ini akan melanjutkan kisah sebelumnya dengan menampilkan pemeran sebelumnya, termasuk Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Haley Atwell, Pom Klementieff, Esai Morales, dan Shea Whigham.

10. The Fantastic Four: First Steps (25 Juli)