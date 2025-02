Ne Zha 2 Ditayangkan di Sydney dan Upaya Sutradara Menyusun Cerita yang Memikat

Fenomena Budaya Populer



Sebagai kelanjutan dari film animasi blockbuster Ne Zha (2019), Ne Zha 2 kembali mengangkat kisah dari novel mitologi abad ke-16 The Investiture of the Gods. Film ini telah mencetak rekor baru di Cina, termasuk sebagai film pertama yang melampaui pendapatan 1 miliar dolar Amerika di pasar tunggal dan mendapat 160 juta penonton.