4 Pemeran Utama Your Taste, Drakor Baru Tentang Kuliner

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah drakor baru akan tayang tahun 2025. Salah satunya berjudul Your Taste, drakor itu menambah daftar panjang drama yang menceritakan tentang kuliner.

Dilansir dari laman Soompi, drakor Your Taste mengisahkan romansa tentang dua orang dengan latar belakang dan filosofi yang berbeda tentang makanan yang akhirnya memutuskan untuk membuka restoran kecil bersama di Jeonju yang akan menjadi tempat mereka tumbuh dan jatuh cinta. Dengan tema kuliner dan romansa, drama ini menghadirkan empat aktor berbakat yang memikat hati penonton. Berikut adalah profil empat bintang utama yang terlibat dalam drama ini.

Kang Ha Neul



Kang Ha Neul, salah satu aktor papan atas Korea Selatan yang memulai karirnya sebagai aktor teater sebelum merambah dunia drama dan film. Dilansir dari KProfiles, Kang lahir pada 21 Februari 1990 dan dikenal karena perannya yang emosional dan mendalam di berbagai drama seperti When the Camellia Blooms, yang membawanya meraih Baeksang Arts Awards sebagai Aktor Terbaik.

Dari beberapa deretan drama yang pernah dibintanginya, Kang Ha Neul pernah membintangi drama korea populer Moon Lovers: Scarlet Heart-Ryeo dan pada tahun 2024 kemarin, ia turut mengambil peran pada serial populer Netflix Squid Game. Dalam drama Your Taste kali ini ia berperan sebagai pemeran utama pria dengan nama Han Beom Woo.

Go Min Si



Go Min Si adalah salah satu aktris muda yang kariernya semakin bersinar dalam beberapa tahun terakhir. Lahir pada 15 Februari 1995, Go Min Si memulai debut aktingnya melalui peran kecil dalam film pendek sebelum mendapatkan perhatian luas di drama Sweet Home dan Youth of May. Go Min Si dikenal sebagai aktris yang berani mengambil peran dengan karakter unik dan kompleks, salah satunya dapat dilihat dari dirinya yang bermain peran dalam serial Netflix The Frog pada 2024 lalu.

Bukan hanya akting, dirinya juga melebarkan sayapnya dengan mencoba menjadi penulis dan sutradara film pendek yang berjudul Parallel Novel. Film yang juga dibintanginya sebagai pemeran utama ini sukses memenangkan Festival Film SNS 3 Minute pada tahun 2016. Dalam drama Your Taste, Go Min Si akan berperan sebagai Mo Yeon Joo yang merupakan pemeran utama wanita.

Kim Shin Rok



Nama Kim Shin Rok mungkin baru dikenal oleh penonton drama korea dari internasional, tetapi aktor ini memiliki rekam jejak panjang di dunia teater dan perfilman. Aktor senior ini lahir pada 24 Maret 1981. Dilansir dari MyDramaList, Kim Shin Rok sering kali mengambil peran yang menggambarkan karakter dewasa dengan emosi mendalam. Ia juga memiliki latar belakang akademis yang kuat, dengan gelar di bidang seni peran, menjadikannya salah satu aktris paling berpengaruh di panggung teater Korea. Salah satu drama populer yang pernah dibintanginya yakni serial drama milik Netflix yang berjudul Hellbound. Diketahui dalam drama Your Taste ini dirinya akan berperan sebagai Jin Myeong-Sook.

Yoo Su Bin: Bintang Komedi yang Siap Membawa Kesegaran



Lahir pada 6 November 1992, Yoo Su Bin dikenal luas melalui perannya sebagai tentara Korea Utara yang kocak di drama Korea Crash Landing on You. Dilansir dari MyDramaList, Yoo adalah aktor yang mampu membawa energi segar di setiap proyek yang ia bintangi. Dengan kemampuan komedi dan timing aktingnya yang sempurna, Yoo Su Bin menjadi salah satu aktor pendukung yang paling populer di industri hiburan Korea Selatan saat ini. Kini di drama Your Taste, dirinya akan berperan sebagai Shin Chun Seung.

Savina Rizky Hamida berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Study Group: Mengenal Para Pemeran Drakor Ini