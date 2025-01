Study Group: Mengenal Para Pemeran Drakor Ini

5 Drama Han Ji Eun, Pemain When the Stars Gossip dan Study Group

Dikutip dari Kpopping, Hwang Minhyun penyanyi Korea Selatan yang bernaung di Pledis Entertainment. Ia vokalis utama Nu'Est dan pernah menjadi anggota grup sementara Wanna One. Namanya melejit setelah berkompetisi pada musim kedua Produce 101 di Mnet. Setelah pembubaran Wanna One, Minhyun kembali bergabung dengan Nu'Est.

Minhyun memulai kariernya sebagai anggota Nu'Est pada 2012. Setelah Wanna One bubar, ia merilis single digital pertamanya yang berjudul Universe pada 3 April 2019. Pada 27 Februari 2023, Minhyun memulai debut solo dengan album mini bertajuk Truth or Lie.

Han Ji Eun memulai debutnya dalam bidang akting pada 2010 melalui film Ghost. Han Ji Eun dikenal lewat berbagai proyek film dan drama, termasuk Real (2017), Rampant (2018), 100 Days My Prince (2018), Be Melodramatic (2019), dan Lovestruck in the City (2020).