5 Drama Korea Mengenai Romansa Bos dan Sekretaris, Terbaru Ada Love Scout

TEMPO.CO, Jakarta - Genre romansa tidak dapat dipisahkan dari drama Korea. Beberapa drama Korea yang telah tayang dalam beberapa tahun terakhir mengembangkan cerita romantis sebagai alur cerita. Hal tersebut mampu menarik minat banyak penonton dari berbagai negara, tidak hanya dari masyarakat Korea saja. Salah satu plot yang banyak disukai penggemar drama Korea romantis adalah kisah cinta antara bos dan sang sekretaris. Beberapa drama Korea berikut bercerita mengenai kisah asmara antara bos dan sekretarisnya, salah satunya Love Scout yang telah tayang awal tahun 2025 ini.

1. Love Scout (2025)

Mengawali tahun 2025, drama Korea Love Scout tayang secara perdana pada 3 Januari 2025 melalui platform Netflix dengan mengangkat romansa antara CEO perusahaan dan sekretaris. Drama ini menceritakan perempuan sukses dan independen bernama Kang Ji Yun yang dibintangi Han Ji Min, CEO dari perusahaan headhunting, Peoplez. Ji Yun percaya bahwa nilai bakat diukur dari nilai finansialnya dan menjunjung standar tinggi yang sama. Ji Yun bersemangat dan sangat profesional menjalankan perannya sebagai pimpinan perusahaan.

Akan tetapi, Ji Yun memiliki beberapa kekurangan di luar kemampuannya dalam bekerja. Meski demikian, Ji Yun memiliki Yoo Eun Ho yang diperankan oleh Lee Jun Hyuk sebagai sekretaris yang serba bisa. Yoo Eun Ho adalah sosok ayah dengan satu anak. Sosok sempurna Eun Ho membuat Ji Yun terpesona terhadapnya.

2. What’s Wrong with Secretary Kim (2018)

Drama What’s Wrong with Secretary Kim merupakan drama komedi romantis yang banyak membuat penonton tidak bisa beralih hati setelah penayangannya. Drama ini dibintangi oleh Park Seo Joon dan Park Min Young. Park Seo Joon berperan sebagai seorang wakil pimpinan perusahaan bernama Lee Yong Joo. Kepribadian Yong Joo sangat menyebalkan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sosoknya merupakan pimpinan yang berwibawa.

Yong Joo bekerja bersama Kim Mi So yang diperankan oleh Park Min Young. Bekerja selama sembilan tahun membuat Mi So telah mengenai Yong Joo dan menjadi seseorang yang selalu bisa diandalkan mengurus perusahaan dan bahkan kehidupan pribadinya. Namun, Mi So memutuskan mengundurkan diri pada suatu hari. Yong Joo terus menerus meminta Mi So agar mengurungkan niatnya karena menurutnya kinerja Mi Soo sangat baik. Tanpa sadar, Yong Joo memiliki perasaan terhadap Miso.

3. The Secret Life of Secretary (2019)

Dibintangi Kim Young Kwang sebagai pemeran utama, drama Korea The Secret Life of Secretary bercerita tentang Do Min Ik, seorang bos besar yang mengalami gangguan dalam mengingat dan mengenali wajah seseorang. Dalam masa keterpurukannya, datang sang sekretaris dalam kehidupannya bernama Jung Gal Hee. Jung Gal Hee yang dibintangi oleh Jin Ki Joo menuruti segala keinginan yang diminta Do Min Ik untuk membantunya. Namun, Jung Hal Hee merasa bila dirinya sedang menjalani kehidupan ganda saat atasannya tersebut menganggap dirinya sebagai orang lain. Dinamika hubungan antara bos dan sekretaris tersebut lama-lama memunculkan kedekatan.

4. Touch Your Heart (2019)

Drama Korea Touch Your Heart membuat kehebohan pada awal kemunculannya karena kembali membawa Yoo In Na dan Lee Dong Wook sebagai pasangan. Drama ini menceritakan mengenai Yoon Seo yang diperankan Yoo In Na, seorang artis papan atas yang bekerja di sebuah firma hukum untuk memperdalam perannya sebagai pengacara sekaligus memperbaiki citranya. Ia ditugaskan menjadi sekretaris untuk membantu Kwon Jung Rok yang diperankan Lee Dong Wook, seorang pengacara gila kerja dan penyendiri. Jung Rok sangat kesal karena Seo tidak dapat diandalkan dalam mengurus pekerjaan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Jung Rok memahami bahwa dirinya kemungkinan sudah jatuh ke dalam pesona sang artis ternama tersebut.

5. Crazy Love (2022)

Drama yang menghadirkan Kim Jae Wook dan Krystal Jung sebagai pemeran utama ini bercerita tentang CEO bernama Noh Go Jin yang menerima ancaman pembunuhan membuatnya melancarkan rencana untuk melacak sosok tersebut. Lee Shin A, sang sekretaris yang didiagnosa mengidap penyakit mematikan berencana membalaskan dendam atas perlakuan buruk yang diterimanya selama bekerja bersama Go Jin yang diperankan oleh Kim Jae Wook.

Dengan beragam kesalahpahaman antara satu sama lain, pertengkaran yang terjadi antara keduanya berubah menjadi kisah romansa. Selain menceritakan cerita komedi manis, drama Korea ini juga dipenuhi alur menegangkan dan penuh kejutan.

Raden Putri Alpadillah Ginanjar, Meutia Murti Dewi, Hisyam Luthfiana, dan Delfi Ana Harahap berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: 3 Drama Korea yang Dituduh Mengangkat Kisah Hidup Seseorang