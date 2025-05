Park Bo Gum Tampil Garang di Poster Perdana Drama Good Boy

Pilihan Editor: Kim So Hyun Pemeran Good Boy: Simak Deretan Drakor yang pernah Dibintanginya

Drama ini bergenre aksi komedi dan bercerita tentang sekelompok atlet muda yang menjadi polisi lewat program rekrutmen khusus. Mereka menukar medali dengan lencana dan terjun menghadapi dunia penuh kecurangan dan korupsi.

Park Bo Gum Jadi Mantan Petinju Nasional

Aktor Park Bo Gum berperan sebagai Yoon Dong Joo, mantan anggota tim nasional tinju yang kini menjadi polisi. JTBC merilis poster teaser pada Selasa, 29 April lalu melalui Instagram. Dalam poster tersebut, Park Bo Gum tampil dengan wajah penuh luka, tangan berbalut perban, dan sorot mata tajam.

Poster ini juga menampilkan wajahnya yang berdarah, urat leher menonjol, dan tinju yang terkepal. Penampilan fisik tersebut menjadi bocoran dari karakter Yoon Dong Joo.

Park Bo Gum dan Kim So Hyun yang membintangi drakor Good Boy. Foto: Blibli.com

Park Bo Gum Butuh 6 Bulan Persiapan

Untuk peran ini, Park Bo Gum mengaku menjalani latihan intensif selama lebih dari enam bulan. Ia berlatih kekuatan selama satu jam dan tinju selama dua jam setiap hari. Transformasi fisik ini terlihat jelas dalam poster yang dirilis.

Dilansir dari Soompi, Park Bo Gum bercerita tentang peran barunya ini. “Saya memerankan Yoon Dong Joo dengan keyakinan bahwa, berbeda dengan mereka yang bertindak tanpa hati nurani dan melanggar aturan, karakternya akan mengejar keadilan secara tulus dan melindungi orang-orang berhati baik.”

Tim produksi menyebut drama ini bukan sekadar drama aksi. “Good Boy bukan hanya drama aksi investigasi, tapi juga cerita tentang bagaimana anak muda, di hidup yang keras, memilih jalan mereka sendiri untuk menegakkan keadilan. Poster teaser menangkap naluri dan emosi Yoon Dong Joo dalam satu gambar kuat,” ujar mereka.

Mereka juga bercerita bahwa Park Bo Gum bekerja keras menghidupkan karakter ini, bahkan menaikkan berat badan untuk peran tersebut. “Kami yakin penonton akan melihat sisi baru dari Park Bo Gum yang belum pernah mereka lihat sebelumnya,” ungkap tim produksi.

Jajaran Tim Produksi Good Boy

Good Boy disutradarai oleh Shim Na Yeon, yang sebelumnya menggarap The Good Bad Mother dan The Host. Naskah ditulis oleh Lee Dae Il, penulis Life on Mars dan Chief of Staff. Peran ini menampilkan sisi berbeda dari Park Bo Gum yang banyak berperan dalam genre romansa seperti Love in the Moonlight, Encounter, Record of Youth, dan terbaru yaitu When Life Gives You Tangerines. Lawan main Park Bo Gum adalah Kim So Hyun.

