5 Drama Korea Terbaik Lee Se Young, Sukses Raih Banyak Penghargaan

Rekomendasi drama Lee Se Young yang pertama adalah The Story Of Park's Marriage Contract . Serial ini bercerita tentang seorang wanita di era kerajaan yang diculik dan dibuang ke dalam sumur saat sedang berduka karena kepergian suaminya. Setelah sempat tak sadarkan diri, dia pun terbangun dan telah melakukan perjalanan waktu ke era modern. Dia juga ternyata ditemukan pingsan oleh seorang laki-laki yang mirip dengan suaminya di masa lalu.

Ini adalah drama bergenre romance-comedy yang merupakan adaptasi dari webtoon berjudul Beobdaero Saranghara atau Love According To Law. Drama ini berkisah tentang Kim Jung Ho (Lee Seung Gi), seorang mantan jaksa jenius yang berubah menjadi pengangguran karena kasus skandal ayahnya yang korupsi.

Di sisi lain, ada Kim Yu Ri (Lee Se Young) yang berprofesi sebagai pengacara idealis yang menjadi penyewa baru di Gedung Milik Kim Jung Ho ketika dia membuka " The Law Cafe ". Menampilkan chemistry yang kuat, Lee Se Young dan Lee Seung Gi diberi penghargaan Best Couple Award dari 2022 KBS Drama Awards.

Menyajikan kemampuan akting yang memukau dan chemistry kuat dengan Lee Junho, Lee Se Kyung sukses meraih penghargaan sebagai Best Couple Award di 2021 MBC Drama Awards. Dia juga meraih Best Actress dari ajang penghargaan yang sama.

Rekomendasi drama Lee Se Young selanjutnya adalah The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop. Melalui drama ini, nama Lee Se Young semakin melejit dan diperhitungkan di industri hiburan Korea Selatan.

Dari perannya dalam drama ini, Lee Se Young berhasil mendapat tiga penghargaan bergengsi. Salah satunya dari ajang tertinggi dunia perfilman Korea, yakni Baeksang Arts Awards sebagai Best New Actress pada 2017 lalu. Dia juga meraih penghargaan sebagai Best New Actress dan Best Couple Award dari 2016 KBS Drama Awards.