5 Drama Terbaik dari Gong Hyo Jin, Lawan Main Lee Min Ho di When The Stars Gossip

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Gong Hyo Jin akan kembali ke layar kaca dengan drama Korea terbarunya yang berjudul When The Stars Gossip. Ini menjadi drama pertamanya dalam enam tahun, sejak When the Camellia Blooms yang tayang pada 2019 lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam drama When The Stars Gossip, Gong Hyo Jin akan berperan sebagai Eve Kim, seorang ilmuwan luar angkasa elit yang sedang dalam misi stasiun luar angkasa pertamanya sebagai komandan. Nantinya dia akan terlibat dengan Gong Ryong yang diperankan oleh Lee Min Ho.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebagai karya terbaru Gong Hyo Jin, When The Stars Gossip menjadi salah satu drama yang diantisipasi oleh para penggemar Kdrama. Hal ini karena Gong Hyo Jin tak pernah gagal dalam memainkan setiap karakternya. Berikut ini beberapa drama terbaik dari Gong Hyo Jin. Gong Hyo Jin dan Lee Min Ho dalam drama When The Stars Gossip. Dok. tvN

1. It’s Okay, That’s Love Salah satu drama Korea terbaik dari Gong Hyo Jin adalah It’s Okay, That’s Love. Drama bergenre romantis psikologi ini mengikuti kisah tentang Jang Jae Yeol (Jo In Sung), seorang penulis misteri dan penyiar radio yang menderita masalah obsesi.

Di sisi lain, ada Ji Hae Soo (Gong Hyo Jin) yang sedang menjalani tahun pertamanya sebagai dokter psikiatri di Rumah Sakit Universitas. Ia memilih psikiatri karena ia tidak ingin melakukan operasi. Setelah bertemu Jang Jae Yeol, hidupnya mengalami perubahan besar.

Drama ini mendapatkan rating 8,6 di situs Mydramalist, sebuah platform bagi pencinta drama Korea. Melalui serial ini juga, Gong Hyo Jin meraih penghargaan sebagai Best Actress (mini series) dan Best Couple Award di SBS Drama Awards.

2. The Master’s Sun

Drama bergenre horor, komedi, dan romantis ini mengikuti kisah Joo Joong Won (So Ji Sub), CEO Kingdom, sebuah konglomerat yang memiliki sebuah department store dan hotel besar. Ia bertemu dengan Tae Gong Shil (Gong Hyo Jin) yang muram, dan mulai melihat hantu setelah sebuah kecelakaan.

Hidup keduanya berubah saat mereka bekerja sama untuk mengatasi teror dan kesedihan yang ditimbulkan oleh roh-roh tersebut. Sambil menyelidiki insiden penculikan di masa lalu Joong Won, tanpa disadari mereka saling jatuh cinta. Drama ini mendapatkan rating 8,5.

3. When the Camellia Blooms Ini adalah sebuah drama bergenre romance, comedy, dan thriller yang menyandingkan Gong Hyo Jin dan Kang Ha Neul sebagai pemeran utama. When The Camellia Blooms mengisahkan perjuangan seorang anak yatim piatu bernama Oh Dong Baek (Gong Hyo Jin) yang tinggal di panti asuhan.

Dirinya menikah dengan seorang pria, namun sayangnya mereka terpaksa bercerai karena keadaan. Akhirnya ia pun membesarkan anaknya seorang diri. Suatu hari, dia akhirnya bertemu dengan pria baik hati bernama Hwang Yong Shik (Kang Ha Neul), yang berprofesi sebagai polisi.

Drama ini berhasil meraih rating 8,4. Di sisi lain, Gong Hyo Jin dianugerahi penghargaan Best Couple Award dan Grand Prize dari KBS Drama Awards.

4. Jealousy Incarnate

Drama yang dikenal juga dengan judul Don’t Dare to Dream ini menampilkan kisah cinta segitiga. Diceritakan, Pyo Na Ri (Gong Hyo Jin) adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai presenter program ramalan cuaca di salah satu stasiun TV Korea Selatan. Dirinya menaruh hati kepada seorang wartawan tampan yang sukses. Na Ri pun berjuang dengan seribu cara agar bisa dekat dengan pria idamannya, Hwa Sin (Cho Jung Seok).

Jealousy Incarnate meraih rating 8,1 dan mengantarkan Gong Hyo Jin meraih penghargaan Best Actress dalam kategori romantic comedy di SBS Drama Awards.

5. The Greatest Love The Greatest Love menjadi drama terbaik dari Gong Hyo Jin selanjutnya. Drama ini mengikuti kisah Gu Ae Jung (Gong Hyo Jin) yang pernah menjadi anggota girl band terkenal "The National Treasure Girls." Tetapi bubarnya grup itu sepuluh tahun lalu membuatnya disalahkan. Sejak itu, kariernya terus merosot meskipun ia memiliki kepribadian yang hangat.

Sementara itu, Dokko Jin, seorang bintang film papan atas, sedang mengejar mimpinya untuk menembus Hollywood dan diakui secara internasional. Namun, rencananya terganggu oleh serangkaian pertemuan tak terduga dengan Gu Ae Jung. Walaupun awalnya tidak menyukai Ae Jung, Dokko Jin akhirnya merasa ada sesuatu yang berbeda.

Meraih rating 8,1 di situs Mydramalist, The Greatest Love sukses mengantarkan Gong Hyo Jin meraih sejumlah penghargaan. Mulai dari Best Actress (mini series), Popularity Actress Awards, dan Best Couple Awards di MBC Drama Awards. Selain itu, dia juga meraih Best Actress di BaekSang Arts Awards dan Popularity Award di Blue Dragon Film Awards.