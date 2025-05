Mengenal Berbagai Album Kelly Clarkson

PENYANYI Kelly Clarkson merilis lagu terbaru Where Have You Been. Dikutip dari New York Post, Kelly Clarkson menjelaskan inspirasi di balik lagu tersebut saat ia menonton adegan antara Martin Short dan Meryl Streep dalam serial Only Murders in the Building. "Jarang sekali saya bikin lagu di situasi begini. Tapi, saya menonton Only Murders in the Building, persisnya saat Martin Short bicara ke Meryl Streep, Where Have You Been? (Dari mana saja kamu)," kata Clarkson.

Lagu Where Have You Been diperkenalkan saat ia menjadi bintang tamu di acara radio Sirius XM, Kamis, 1 Mei 2025. Ia tersentuh oleh kedekatan romantis kedua karakter Only Murders in the Building. Momen itu memunculkan keinginan untuk menulis lagu cinta yang menggambarkan rasa bahagia saat menemukan sesuatu yang tak terduga. Deretan Album Kelly Clarkson

1. Chemistry (2023)

Dikutip dari Discogs, album Chemistry berisi lagu yang berjudul Skip This Part, Mine, High Road, Me, Down To You, Chemistry, Favorite Kind Of High, Magic, Lighthouse, Rock Hudson, My Mistake, Red Flag Collector, I Hate Love, That's Right.

2. Meaning Of Life (2017)

Lagu dalam album ini yaitu A Minute (Intro), Love So Soft, Heat, Meaning Of Life, Move You,Whole Lotta Woman, Medicine, Cruel, Didn't I, Would You Call That Love, I Don't Think About You, Slow Dance, Don't You Pretend, Go High.

3. My December (2007)

Lagunya berjudul Never Again, One Minute, Hole, Sober, Don't Waste Your Time, Judas, Haunted, Be Still, Maybe, How I Feel, Yeah, Can I Have A Kiss, Irvine, dan Chivas.

4. Breakaway (2004)

Album Breakaway memiliki 12 lagu. Deretan lagunya yaitu Breakaway, Since U Been Gone, Behind These Hazel Eyes, Because Of You, Gone, Addicted, Where Is Your Heart, Walk Away, You Found Me, I Hate Myself For Losing You, Hear Me, dan Beautiful Disaster.

5. Thankful (2003)

Album Thankfull dengan 10 judul lagu, yaitu The Trouble With Love Is, Miss Independent, Low. Some Kind Of Miracle, What's Up Lonely, Just Missed The Train, Beautiful Disaster, You Thought Wrong, Thankful, Anytime. Di album pertamanya ini, ia memberikan tiga bonus lagu dengan judul A Moment Like This, Before Your Love, dan A Moment Like This.