Putri Ariani Wakili Indonesia di Panggung Formula 1 Singapura 2025

Putri dijadwalkan tampil pada 3 Oktober 2025 di Zona 4, tepatnya di Padang Stage, panggung utama yang juga akan diisi oleh G-Dragon pada hari dan tempat yang sama. Ia menjadi satu-satunya musisi dari Indonesia dalam daftar penampil yang diumumkan oleh pihak penyelenggara.

Putri Ariani: Dari AGT ke Sirkuit Marina Bay

Kiprah Putri Ariani di panggung internasional bukan kali ini saja mencuri perhatian. Namanya melesat setelah mengikuti ajang America’s Got Talent 2023. Di babak final, gadis penyandang disabilitas netra ini membawakan lagu ‘Don’t Let The Sun Go Down On Me’ milik Elton John, sambil memainkan piano dengan penuh penghayatan.