Lord of the Rings: The Hunt for Gollum Dijadwalkan Tayang 2027

FILM yang disutradasrai Andy Serkis Lord of the Rings: The Hunt for Gollum diumumkan oleh Warner Bros.dijadwalkan rilis pada 17 Desember 2027. Dikutip dari Variety, film ini berfokus kisah karakter Gollum. Warner Bros. pertama mengumumkan The Hunt for Gollum akan tayang di bioskop pada 2026. Namun, akhirnya jadwal tayang film ini ditunda setahun. Tentang Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

Pembuat film trilogi asli The Lord of the Rings Peter Jackson bersama mitranya Fran Walsh dan Philippa Boyens akan memproduksi film baru tersebut. Warner Bros. ketika mengumumkan Gollum bahwa ketiganya akan terlibat.

Boyens mengatakan bahwa film The Hunt for Gollum adalah kisah yang cukup menegangkan yang terjadi setelah pesta ulang tahun Bilbo dan sebelum Tambang Moria. "Itu adalah bagian khusus dari kisah luar biasa yang belum terungkap diceritakan melalui sudut pandang makhluk luar biasa ini (Gollum)," katanya.

Dikutip dari Antara, Minggu, 11 Mei 2025, anggota pemeran asli Lord of The Rings seperti Ian McKellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas) dan Viggo Mortensen (Aragorn) telah menyatakan minat mereka untuk kembali dalam film baru tersebut jika ceritanya masuk bagi karakter mereka untuk muncul meskipun belum ada pemeran tambahan yang dikonfirmasi.

Adapun tanggal rilis film The Hunt for Gollum juga sama dengan keenam film dari trilogi Lord of the Rings dan The Hobbit karya Peter Jackson dibuka pada Desember menjelang liburan Natal. Waralaba The Lord of the Rings terakhir kali tayang di bioskop pada Desember 2024 dengan perilisan film anime The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

Gollum akan menjadi film Rings live-action pertama sejak The Hobbit: The Battle of the Five Armies tahun 2014. Warner Bros. juga telah menetapkan jadwal rilis film Evil Dead berikutnya, yang dibintangi Souheila Yacoub pada 24 Juli 2026. Adapun film Remain karya M. Night Shyamalan pada 23 Oktober 2026 yang dibintangi Jake Gyllenhaal, Phoebe Dynevor, dan Ashley Walters.