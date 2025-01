5 Fakta Menarik Newtopia, Serial Zombie yang Disebut Unik oleh Jisoo BLACKPINK

Pilihan Editor: Jisoo Blackpink dan Park Jeong Min Pemeran Utama Drakor Newtopia



Serial yang disutradarai oleh Yoon Sung Hyun ini menggabungkan elemen aksi, romansa hingga komedi. Newtopia akan tayang di Prime Video mulai Jumat, 7 Februari 2025. Sebelum menyaksikannya, simak beberapa fakta menarik Newtopia berikut ini:



1. Bertabur Bintang





Newtopia menyatukan Park Jeong Min dan Jisoo BLACKPINK sebagai pemeran utama. Park Jeong Min dikenal sebagai aktor serba bisa yang telah meraih berbagai penghargaan di dunia seni peran. Ia pernah membintangi film Dongju: The Portrait of a Poet (2016) dan Deliver Us from Evil (2020).



Park Jeong Min sebelumnya pernah bekerja sama dengan sutradara Yoon Sung Hyun di beberapa proyek, termasuk film debutnya, Bleak Night (2010). Karena hal tersebut, ia tidak mungkin menolak tawaran Yoon Sung Hyun untuk main di Newtopia. "Saya telah muncul di semua karyanya, namun ini adalah pertama kalinya saya dipercaya sebagai peran utama. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan istimewa ini," kata Park Jeong Min.