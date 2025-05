5 Film yang Disutradarai Joseph Kosinski

SUTRADARA Joseph Kosinski menggarap film Miami Vice produksi Universal. Naskah film ini ditulis oleh Dan Gilroy berdasarkan draf awal karya Eric Warren Singer. Proyek ini juga melibatkan produser Batman Dylan Clark yang memproduksi melalui Dylan Clark Productions. Kosinski memproduksi lewat perusahaannya, Monolith. Miami Vice merupakan adaptasi dari serial televisi Anthony Yerkovich yang dibintangi Don Johnson dan Philip Michael Thomas sebagai dua detektif yang menyamar, dikutip dari The Holywood Reporter.

Film yang Disutradarai Joseph Kosinski

F1 (2025)

Film F1 dibintangi Brad Pitt dijadwalkan tayang di bioskop dan IMAX pada 27 Juni 2025. Film ini mengikuti perjalanan Sonny Hayes (Brad Pitt) mantan pembalap Formula 1 yang kembali ke arena balap setelah mengalami kecelakaan pada 1990-an. Hayes direkrut oleh tim fiksi APXGP tim ke-11 dalam kejuaraan untuk menjadi mentor bagi pembalap muda berbakat Joshua Pearce (Damson Idris). Film ini tidak hanya menggunakan efek CGI, tetapi juga melibatkan para pemeran dalam balapan langsung menggunakan mobil F1 yang telah dimodifikasi.

Top Gun: Maverick (2022)

Top Gun: Maverick adalah film aksi-drama Amerika Serikat tahun 2022 yang disutradarai oleh Joseph Kosinski. Sekuel dari Top Gun (1986) ini menampilkan Tom Cruise kembali sebagai Maverick yang melatih para lulusan baru untuk misi berbahaya, termasuk putra mendiang sahabatnya. Film ini mendapat pujian memenangkan Best Sound di Academy Awards ke-95 serta dinobatkan sebagai salah satu film terbaik 2022 oleh National Board of Review dan American Film Institute, dikutip dari IMDb.

Only the Brave (2017)

Only the Brave film drama biografi Amerika yang dirilis pada 2017. Film ini diadaptasi dari artikel GQ berjudul No Exit karya Sean Flynn. Film ini mengangkat kisah nyata Granite Mountain Hotshots, tim pemadam kebakaran elite dari Prescott, Arizona yang kehilangan 19 dari 20 anggotanya saat berjuang melawan Kebakaran Yarnell Hill pada Juni 2013. Karya ini dibuat sebagai bentuk penghormatan bagi para anggota tim dan keluarga mereka.

Oblivion (2013)

Oblivion adalah film fiksi ilmiah pasca-apokaliptik asal Amerika Serikat yang dirilis pada 2013. Disutradarai dan diproduseri oleh Joseph Kosinski, film ini ditulis oleh Karl Gajdusek dan Michael deBruyn, dengan Tom Cruise sebagai pemeran utama.

Film ini menceritakan kondisi Bumi yang porak-poranda akibat perang melawan makhluk asing. Film ini menggabungkan nuansa fiksi ilmiah klasik era 1970-an dengan kisah cinta. Ceritanya mengikuti seorang teknisi perawatan yang mendekati akhir tugasnya, namun mulai mempertanyakan segalanya setelah menyelamatkan wanita dari kecelakaan pesawat luar angkasa dan mengungkap rahasia besar perang tersebut. Film ini pertama kali diputar di Buenos Aires pada 26 Maret 2013, sebelum dirilis secara luas oleh Universal Pictures pada 19 April.

Tron: Legacy (2010)

Tron: Legacy merupakan film laga fiksi ilmiah Amerika Serikat pada 2010 yang disutradarai oleh Joseph Kosinski dari skenario karya Adam Horowitz dan Edward Kitsis. Tron: Legacy tayang perdana di Tokyo pada 30 November 2010 dan dirilis di Amerika Serikat oleh Walt Disney Studios Motion Pictures pada 17 Desember.

