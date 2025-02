5 Hal tentang Film Captain America: Brave New World

TEMPO.CO , Jakarta - Berbeda dengan produksi Marvel sebelumnya, film Captain America : Brave New World akan menjadi tirai pembuka petualangan terbaru Sam Wilson yang akan mengambil perisai Steve Rogers sebagai Captain America selanjutnya, dikutip dari Antara.

Film Captain America: Brave New World disutradarai oleh Julius Onah dan ditulis oleh Malcolm Spellman, Dalan Musson, Matthew Orton. Film ini tayang di bioskop pada 12 Februari 2025. Captain America: Brave New World menjadi film keempat dari seri Captain America sekaligus yang pertama dibintangi oleh Anthony Mackie sebagai pemeran utama.

Dalam wawancara dengan The Hollywood Reporter pada Februari 2023, Harrison Ford mengungkapkan alasan bergabung dengan MCU. “Saya tidak tahu. Saya hanya berpikir, semua orang terlihat bersenang-senang di film Marvel. Saya ingin mencoba sesuatu yang berbeda dan menyenangkan orang lain dengan itu,” ucapnya.

4. The Incredible Hulk

The Incredible Hulk (2008) merupakan film dasar untuk memahami latar belakang Hulk serta karakter lain yang akan muncul kembali di Captain America: Brave New World. Laporan ScreenRant, Thaddeus Ross (awalnya diperankan oleh William Hurt, sekarang Harrison Ford) adalah pemimpin militer yang terobsesi memburu Bruce Banner (Edward Norton). Di film terbaru Captain America ia sebagai presiden. The Incredible Hulk menunjukkan serum super soldier kunci Banner menjadi Hulk, dikutip dari Comic Book Movie.