5 Rekomendasi Drama Lee Hyun Wook, Pemeran Raja di The Queen Who Crowns

TEMPO.CO , Jakarta - Drama Korea terbaru The Queen Who Crowns akan menampilkan Lee Hyun Wook dan Cha Joo Young sebagai pemeran utamanya. Mengusung tema saeguk, serial bergenre drama-sejarah ini mulai tayang pada 6 Januari 2024 dan dapat disaksikan melalui platform streaming Vidio.

Mengutip dari Soompi, The Queen Who Crowns akan menjadi karya debut Lee Hyun Wook dalam drama saeguk. Dia akan memerahkan karakter Lee Bang Won atau Raja Taejong, raja ketiga dari Dinasti Joseon.

Song of the Bandits adalah drama terbaru yang diperankan oleh Lee Hyun Wook. Sejak serial tersebut tayang pada 22 September 2023, Lee Hyun Wook belum kembali dengan karya terbarunya. Drama original Netflix ini berhasil meraih rating 8,2 menurut situs Mydramalist.

Di sisi lain, Song Ah diam-diam telah menjalin asmara dengan Lee Jae Shin (Lee Hyun Wook). Sayangnya, hubungan Song Ah dan Jae Shin tidak berjalan baik karena sebuah pengkhianatan. Drama Korea She Would Never Know dapat disaksikan di Netflix.



5. Search (2020)

Rekomendasi drama Lee Hyun Wook selanjutnya adalah Search. Ini merupakan serial pertamanya sebagai pemeran utama. Dalam drama ini, Lee Hyun Wook berperan sebagai Lee Joon Sung, seorang prajurit dan anggota Unit Misi Khusus Polaris.