Yadang: The Snitch Jadi Film Korea Terlaris di 2025

TEMPO.CO , Jakarta - Yadang: The Snitch resmi menjadi film yang paling banyak ditonton di bioskop Korea Selatan sepanjang 2025. Mereka telah melampaui film Hollywood karya Bong Joon Ho, Mickey 17 yang dibintangi Robert Pattinson. Yadang: The Snitch juga menjadi film Korea pertama dengan rating R yang melampaui 3 juta penonton secara nasional dalam enam tahun terakhir.

Sejak dirilis, film Yadang: The Snitch terus bertengger di puncak box office domestik setiap hari, kecuali pada Senin, 5 Mei 2025. Posisi Yadang: The Snitch sempat digeser oleh film A Minecraft Movie saat itu. Variety melaporkan, film garapan sutradara Hwang Byeong Gook ini mempertahankan posisinya di No. 1 box office Korea selama empat pekan berturut-turut.

Selain di Korea, Yadang: The Snitch tayang di berbagai negara, termasuk Indonesia, Amerika Utara, Vietnam, Mongolia, Taiwan, Australia, Inggris Raya, dan Thailand. "Kami sangat gembira mempersembahkan Yadang: The Snitch kepada penonton Amerika Utara. Film thriller ini, dengan alur cerita yang tidak terduga dan perkembangan yang menegangkan, benar-benar membenamkan penonton dan menciptakan kegembiraan dengan alur yang cepat dan sinergi akting yang kuat yang meninggalkan kesan abadi di luar layar," kata Doris Pfardrescher, perwakilan distributor film Well Go USA Entertainment, dikutip Chosun Biz.