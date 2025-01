5 Rekomendasi Film Zombie dengan Rating Tertinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi penggila film bergenre action horor, sensasi adrenalin yang terpompa, rasa tegang, dan kengerian menjadi hal yang dicari. Salah satu tema film yang bisa memicu sensasi-sensasi itu adalah film tentang zombie.

Film dengan genre zombi selalu muncul sejak setengah abad lalu. Dari film klasik yang sudah menjadi legenda hingga karya-karya terbaru yang penuh dengan inovasi, dilansir dari Sreen Rant, berikut adalah 5 film zombi dengan rating tinggi yang bisa jadi rekomendasi bagi para penggemar film zombie:

1. Night of the Living Dead (1968)

Film zombie ini menceritakan tentang 7 orang asing yang terjebak di sebuah rumah peternakan di barat Pennyslvania. Mereka berusaha untuk bertahan hidup dari serangan zombie yang memakan manusia. Night of the Living Dead merupakan film Zombi yang dirilis pada 4 Oktober 1968. Diperankan oleh Judith O'Dea, Kyra Schon, Duane Jones, Marilyn Eastman, Karl Hardman.

2. 28 Days Later (2002)

Besutan sutradara Danny Boyle ini mengisahkan tentang penyebaran virus yang menular dengan agresif yang disebabkan adanya simpanse laboratorium terinfeksi. Jim (Cillian Murphy) terbangun dari komanya, saat dirinya keluar ia mendapat masyarakat tengah berjalan dengan keadaan compang-camping

3. Train to Busan (2016)

Film rilisan Korea Selatan ini menceritakan perjuangan ayah dan anak beserta para penumpang kereta untuk menyelamatkan diri dari kejaran zombie. Virus zombie ini berasal dari wabah di kereta yang menuju ke Busan. Train to Busan dibintangi beberapa aktor populer, seperti Gong Yoo, Ma Dong Seok, dan Jung Yu Mi.

4. Dawn of the Dead (1978)

Dawn of The Dead merupakan sekuel pertama dari Night of the Living Dead karya George A. Romero. Dinukil IMDB, film ini dibuka di studio TV Philadelphia, WGON TV, dengan suasana yang kacau karena adanya laporan yang bertentangan serangan zombie yang dihidupkan kembali. Seorang dokter yang diwawancarai pun mengatakan bahwa tidak ada lagi harapan. Kekacauan itu ditambah dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia hidup kembali untuk memakan manusia yang masih hidup.

5. The Return of The Living Dead (1985)

Dilansir Maternal, di sebuah perusahaan medis, dua karyawan Frank dan Fred membicarakan tentang film Night of The Living Dead oleh Romero. Frank mengatakan film tersebut terinspirasi dari kisah nyata, namun Fred tidak mempercayai itu. Frank pun menakut-nakuti Fred dengan memberikan gentong-gentong zombie, akan tetapi secara tidak sengaja ia membuat kebocoran pada satu gentong. Yang membuat gas beracun trioxin menyembur keluar. Akibatnya mayat-mayat di perusahaan itu mulai dari kupu-kupu sampai manusia hidup kembali dan berubah menjadi zombie.

Raden Putri berkontribusi dalam tulisan ini

Pilihan Editor: Detik-detik Zombie Menyerbu Israel