Abidzar Tanggapi Kritik Netizen Soal Peran di A Business Proposal: Jadi Pembelajaran

Ia merinci, bahkan sebelum gala premiere, mereka memastikan Abidzar tetap dalam kondisi baik dan membuatnya lebih tenang menghadapi komentar publik. "Sebelum kita mulai penayangan pun ada Ariel Tatum, Bu Erica, Om Indro, dan semuanya menanyakan, 'Are you okay?' dan I'm fine, it's okay," kata dia.

Adaptasi dari Webtoon dan Drama Korea

Film A Business Proposal merupakan adaptasi dari webtoon berjudul sama karya HaeHwa, yang sebelumnya telah diangkat menjadi drama Korea pada 2022. Drama versi aslinya dibintangi oleh Kim Se Jeong dan Ahn Hyo Seop serta memiliki 12 episode. Versi Indonesia dari film ini disutradarai oleh Rako Prijanto, yang dikenal lewat film Perfect Strangers dan Teman Tapi Menikah. Selain Abidzar, film ini juga dibintangi oleh Ariel Tatum, Caitlin Halderman, dan Ardhito Pramono. Diproduksi oleh Falcon Pictures, A Business Proposal dijadwalkan tayang di bioskop Tanah Air mulai 6 Februari 2025.