Album Baru Arctic Monkeys Rilis 2018

“Jika tidak (rilis pada 2018), kita mendapat masalah,” kata Nick O’Malley pemain bass kepada majalah For The Ride, belum lama ini. Dia mengatakan bandnya mulai merekam album sejak September.

Album ini disiapkan setelah para personil band sibuk dengan proyek pribadi masing-masing. Pada tahun 2016, misalnya, vokalis Alex Turner heboh menggarap dan meluncurkan album Everything You’ve Come To Expect. Ini kreasinya bersama band The Last Shadow Puppets dan Miles Kane.