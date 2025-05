Album Billy Simpson Mampu Bertahan 1 Bulan di iTunes

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi muda jebolan ajang pencarian bakat The Voice Indonesia, Billy Simpson, mengaku bersyukur album religinya yang dikeluarkan Jakarta Praise Community Church (JPCC) Worship, More Than Enough bisa bertahan di puncak tangga lagu iTunes Indonesia.



"Pada saat ramainya dominasi dari berbagai penyanyi mancanegara, kami bersyukur bahwa karya anak bangsa dapat bertahan di peringkat nomor satu iTunes albums Indonesia," ujar Billy di Jakarta, Rabu.



Sejumlah penyanyi yang terlibat dalam album adalah Sidney Mohede, Sari Simorangkir, Billy Simpson, Alvi Radjagukguk, Lita Zein, Nindy Ellesse, Gianni Messah, Winny Jessica, Ribka Yusuf Lucman, Tirza Agatha, John Luki, dan Umbu Kaborang.



Para vokalis itu mendapat sokongan dari sederet musisi, seperti Daniel Sigarlaki, Steve Tabalujan, Andre Hermanto, Pongky Prasetyo, Kevaz Lucky, Handy Salim, Adi Wibowo, dan Jusuf Winardi.



Album tersebut mampu bertahan sebagai jawara tangga lagu iTunes Indonesia selama sebulan penuh.



"Ini sungguh apresiasi yang luar biasa. Sejak dilepas secara pre-order pada 2 Agustus, album ini ternyata mampu mempertahankan posisinya di nomor satu tangga lagu iTunes Indonesia," kata perwakilan dari INSIDE yang menjadi distributor album ini di iTunes dan Insight Unlimited distributor album fisiknya, Chika Maryana.



Chika menjelaskan album ini bisa diunduh di seluruh bentuk digital.



"Jadi tak hanya di iTunes saja tetapi juga bisa di-download di berbagai format digital lainnya, seperti Deezer, Amazon, Google Play, dan masih banyak lagi," tambah dia.



Bagi JPCC Worship, album More Than Enough ini merupakan album ke-19 sejak kali pertama album Penyembah yang Benar dikeluarkan pada 1997.



"Luar biasanya lagi, setiap kali mereka merilis album, selalu sukses menjadi nomor satu di tangga album iTunes Indonesia. Biasanya bisa bertahan selama dua pekan dan untuk album yang terbaru ini mereka bisa bertahan hingga sebulan lamanya. Ini sungguh apresiasi bagi musik bergenre religi," ujar Chika.



ANTARA