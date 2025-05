TEMPO.CO, New York – Album jazz musikus belia asal Indonesia, Joey Alexander, bertengger di posisi puncak tangga lagu Billboard 200 kategori jazz dan jazz tradisional, Jumat, 15 Januari 2016. Musikus 12 tahun asal Bali itu merilis My Favorite Things, album pertamanya, pada Mei 2015. Usianya waktu itu 11 tahun. Album berisi sembilan lagu itu diproduksi pemenang Grammy, Jason Olaine, melalui perusahaan rekaman yang berbasis di New York, Motema Music.



Menjelang pengumuman pemenang Grammy Award Februari mendatang, album Joey memasuki kembali tangga Billboard 200 di posisi 59 dengan penjualan album naik 5,563 persen atau sekitar 9.000 album. My Favorite Things masuk nominasi Grammy Award 2016 untuk kategori Best Jazz Instrumental Album (My Favorite Things) dan Best Improvised Jazz Solo (Giant Steps dalam album My Favorite Things).



Album ini sempat berada di nomor 22 tangga lagu jazz sebelum ada di posisi puncak untuk kedua kalinya. Pada tangga lagu jazz digital, albumnya naik ke posisi enam. Penjualan album versi digital naik 1,722 persen atau sekitar 1.000 pengunduh album.



Musikus kelahiran Bali, 26 Juni 2003, itu belajar memainkan musik jazz secara otodidak mulai usia 6 tahun. Pada usia 9 tahun, ia memenangi penghargaan Grand Prix pada kompetisi musik jazz semua umur Master-Jam Fest di Odessa, Ukraina. Kompetisi itu sendiri diikuti 43 musikus dari 17 negara.



Kemampuan musik Joey dilirik Wynton Marsalis, musikus jazz berpengaruh di Amerika, yang juga direktur lembaga pertunjukan prestisius di New York, Jazz at Lincoln Center. Wynton mengundang Joey—yang saat itu berusia 10 tahun—pada Mei 2014 untuk tampil dalam pertunjukan musik yang digelar di gedung Jazz at Lincoln Center. Permainan Joey pada acara itu disambut dengan kekaguman publik. Sejak 2014, Joey dan keluarganya bermukim di New York. Kepiawaian Joey memainkan piano dapat disaksikan di sini.



BILLBOARD | ANDRA