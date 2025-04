Andrew Garfield Ingin Perankan Spider-Man Lagi

TEMPO.CO , Jakarta - Andrew Garfield tidak menutupi keinginannya untuk kembali memerankan Spider-Man. Sebelumnya ia telah membintangi tiga film Spider-Man, yaitu The Amazing Spider-Man (2012), The Amazing Spider-Man 2 (2014), dan Spider-Man: No Way Home (2021).

Garfield mengatakan bahwa ia sangat menikmati perannya sebagai Spider-Man. Ia ingin memerankan karakter tersebut lagi, meskipun menurutnya hal itu harus dilakukan dengan cara yang cukup unik atau tidak biasa, dilansir dari Deadline.

Spider-Man: No Way Home berhasil menghasilkan 1,9 miliar dolar AS di box office seluruh dunia berkat Garfield yang bekerja sama dengan Tom Holland dan Tobey Maguire. Melansir dari Variety, Garfield mengatakan bahwa kembali sebagai Spider-Man bergantung pada ide cerita yang tidak biasa. "Itu pasti sangat aneh," kata Garfield di Middle East Film & Comic Con. "Saya ingin melakukan sesuatu yang sangat aneh. Sesuatu yang sangat unik, tidak biasa, dan mengejutkan, seperti kebebasan kreatif yang mereka miliki dalam film animasi 'Spider-Verse'."

Andrew Garfield Merasa Ditinggal Setelah The Amazing Spider-Man

Dalam wawancara dengan majalah Esquire tahun lalu, Andrew Garfield mengaku merasa ditinggalkan setelah perannya sebagai Spider-Man tiba-tiba berakhir usai film The Amazing Spider-Man 2 yang tidak laku di pasaran. Melihat film itu kurang sukses, Sony pun membuat kesepakatan dengan Disney supaya Spider-Man bisa masuk ke Marvel Cinematic Universe (MCU). Akhirnya, peran Spider-Man dimainkan oleh Tom Holland yang muncul pertama kali dalam Spider-Man: Homecoming pada 2017. Namun, keberhasilan film No Way Home menunjukkan bahwa banyak penggemar masih menyukai versi Spider-Man yang diperankan oleh Andrew Garfield.

Aktor tersebut menyebut bahwa keterlibatannya kembali dalam Spider-Man: No Way Home seperti sebuah pengalaman yang menyembuhkan baginya. Ia mengungkapkan bahwa hal tersebut sangat berarti dan menyenangkan. Ia terbuka atas segala kemungkinan untuk kembali memerankan Spider-Man di masa depan jika kesempatan itu datang lagi.

"Yang pasti, saya akan kembali 100 persen jika itu hal yang tepat, jika itu menambah budaya, jika ada konsep hebat atau sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya yang unik dan aneh dan menarik dan yang dapat Anda nikmati," ujar Garfield. Ia juga mengakui suka dengan karakter tersebut, dan itu membawa kegembiraan baginya. “Jika sebagian dari apa yang saya bawa adalah kegembiraan, maka saya akan senang sebagai balasannya," katanya.

Andrew Garfield Bantah Rumor akan Bintangi Spider-Man 4

Garfield sempat membahas rumor yang beredar tentang dirinya yang akan kembali bermain bersama Tom Holland dalam film Spider-Man 4, dalam wawancara dengan GQ UK awal tahun ini. Ia membantah kabar tersebut, meskipun sadar banyak penggemar yang tidak akan mempercayainya. "Saya akan mengecewakan Anda," ungkap Garfield. "Tapi saya tahu tidak seorang pun akan mempercayai apa pun yang saya katakan mulai sekarang."

Saat ditanya apakah ia tertarik kembali memerankan Spider-Man atau bergabung dalam proyek film lainnya, aktor berusia 41 tahun itu menjawab bahwa ia akan mempertimbangkannya. Jika proyek tersebut terasa cocok dengan dirinya dan menyenangkan untuk dijalani. “Mungkin aku akan punya lima anak suatu saat nanti, dan aku harus mulai menabung untuk biaya sekolah atau semacamnya,” ujarnya. Sementara itu, film Spider-Man selanjutnya yang dibintangi Tom Holland, berjudul Spider-Man: Brand New Day, dijadwalkan tayang di bioskop pada 31 Juli 2026.

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO | VARIETY | DEADLINE

