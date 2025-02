Komedi Mantan Pembunuh Bayaran dalam Film Anime Sakamoto Days

Di tengah rasa kecewa, tak sedikit fan yang puas dengan kualitas Seiyu atau sebutan pengisi suara pada anime Sakamoto Days, terutama sang tokoh utama. Tomokazu Sugita adalah pengisi suara Sakamoto. Sebelumnya Sugita dikenal sebagai pengisi suara Gintoki Sakata dalam anime Gintama, Escanor dalam anime The Seven Deadly Sins, Gyomei Himejima dalam anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training, dan puluhan karakter di berbagai anime lain.