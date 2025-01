Back in Action: Mengenal 4 Pemeran Utama dalam Film Ini

TEMPO.CO , Jakarta - Film Back in Action tayang di platform streaming Netflix pada 17 Januari 2025. Disutradarai oleh Seth Gordon, film ini mempertemukan kembali Jamie Foxx dan Cameron Diaz yang sebelumnya pernah bekerja sama dalam film Annie (2014) dan Any Given Sunday (1999). Setelah lama absen dari dunia perfilman, Cameron Diaz kembali ke layar lebar dalam film aksi komedi ini.

Dikutip dari IMDb, Cameron Diaz lahir di San Diego, California, pada 30 Agustus 1972. Ia memulai karier aktingnya secara mengejutkan lewat film The Mask (1994). Cameron memikat perhatian kemudian membintangi film-film besar seperti My Best Friend's Wedding (1997), There's Something About Mary (1998), dan Charlie's Angels (2000). Setelah rehat panjang dari dunia akting, Back in Action menjadi ajang kembalinya Cameron ke layar lebar.