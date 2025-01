Sinopsis Back in Action, Kembalinya Cameron Diaz

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris asal Amerika Serikat, Cameron Diaz kembali bermain film setelah hampir sebelas tahun absen dari dunia hiburan Hollywood. Aktris berusia 52 tahun itu muncul dengan karya film terbarunya, Back in Action yang tayang di Netflix mulai 17 Januari 2025. Dalam film ini, Diaz akan beradu akting dengan Jamie Foxx, lawan mainnya di Any Given Sunday dan Annie.

Back in Action menandai film pertama Cameron Diaz sejak Annie yang dirilis pada 2014 lalu. Itu adalah filmnya yang ke-38 selama 20 tahun berkarier di industri perfilman. Melansir dari US Magazine, setelah fokus pada pengembangan diri dan menjadi ibu dari dua anak, Diaz pun mengambil langkah besar untuk kembali berakting. Hal ini menjadikan film Back in Action menjadi istimewa bagi Diaz dan para penggemarnya.

Lantas, seperti apa sinopsis film Back in Action yang menjadi karya comeback Cameron Diaz? Berikut rangkuman informasinya

Sinopsis Back in Action Film Back in Action mengikuti kisah dua orang pasangan yang bernama Emily dan Matt yang penuh dengan rahasia. Keduanya adalah mata-mata elite yang sangat terampil dari Central Intelligence Agency (CIA) atau badan intelijen umum Amerika Serikat.

Setelah lima belas tahun meninggalkan kehidupan sebagai mata-mata CIA untuk memulai sebuah keluarga, Emily dan Matt mendapati diri mereka terseret kembali ke dunia spionase. Hal ini bermula ketika penyamaran dan identitas mereka terbongkar.

“Kami sedang menjalankan misi, dan kami mengambil kesempatan ini ketika orang-orang mungkin mengira kami sudah mati, untuk menghilang dari muka bumi dan memulai hidup baru serta membesarkan keluarga kami,” kata Cameron Diaz kepada Netflix tentang perannya sebagai Emily.

Kehidupan masa lalu mereka tidak bisa sepenuhnya ditinggalkan. Tak lama kemudian, keduanya terpaksa kembali ke dunia lama yang mereka tinggalkan, membawa konsekuensi yang menakjubkan.

Tentang Film Back in Action Film Back in Action mengusung genre aksi komedi dengan tagline “They’re living their best lies.” Film original Netflix ini bakal tayang mulai 17 Januari 2025 dengan durasi selama 1 jam 54 menit.

Back in Action disutradarai oleh Seth Gordon yang sebelumnya sukses dengan film Horrible Bosses dan Baywatch. Adapun naskah skenarionya ia tulis bersama Brendan O'Brien. Good One Productions, Chernin Entertainment, dan Exhibit A menjadi rumah produksi yang bertanggung jawab atas pembuatan film ini.

Meski bergenre aksi, film ini dapat ditonton oleh remaja usia di atas usia 13 tahun. Film ini juga dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama, di antaranya:

1. Jamie Foxx sebagai Matt

2. Cameron Diaz sebagai Emily

3. Kyle Chandler sebagai Chuck

4. McKenna Roberts Alice

5. Rylan Jackson sebagai Leo

6. Glenn Close sebagai Ginny

7. Andrew Scott sebagai Baron

8. Jamie Demetriou sebagai Nigel

9. Fola Evans-Akingbola sebagai Wendy

10. Robert Besta sebagai Balthazar Gor