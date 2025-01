Bakal Adu Peran dengan Song Hye Kyo, Ini 5 Film yang Dibintangi Jeon Yeo Been

Jeon Yeo Been sebelumnya dikenal melalui drama Korea hits Vincenzo . Telah berkarier di dunia akting sejak 2015 lalu, dia sebenarnya lebih aktif berkarya melalui film, dibanding bermain drama. Berikut ini beberapa rekomendasi film yang pernah dibintangi oleh Jeon Yeo Been.

Karakter Ahn Hyo Seop, Jeon Yeo Been, dan Kang Hoon di Drama A Time Called You

Dalam film ini, Jeon Yeo Been berperan sebagai Shin Mi Do, seorang produser yang bekerja dengan sutradara Kim. Dia bertugas mendampingi proses produksi film Cobweb dan menjadi perantara antara Kim dan pihak lain di industri. Kesuksesan Jeon Yeo Been bermain dalam film ini membuatnya meraih penghargaan sebagai Best Supporting Actress dari Blue Dragon Film Awards.