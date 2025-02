Beyonce Menang Album of the Year di Grammy 2025 Lewat Cowboy Carter

TEMPO.CO , Jakarta - Penyanyi Beyonce meraih penghargaan Album of the Year dalam ajang Grammy Awards 2025, digelar pada Ahad, 2 Februari. Album Cowboy Carter menjadi kemenangannya yang pertama dalam kategori ini, setelah empat album sebelumnya hanya sebatas nominasi.

"Saya merasa sangat penuh dan sangat terhormat. Ini sudah bertahun-tahun," kata Beyonce saat menerima penghargaan itu, dilansir dari Variety. "Saya ingin berterima kasih kepada Grammy, setiap penulis lagu, setiap kolaborator, setiap produser, untuk semua kerja keras mereka,” ungkapnya menambahkan. Ia mendedikasikan kemenangan ini untuk Linda Martell, penyanyi country kulit hitam pelopor yang juga menjadi bagian dari album tersebut.

Rekor Baru Beyonce

Trevor Noah, sang pembawa acara, menyoroti sejarah baru yang ditorehkan Beyonce. "Dia memiliki 99 nominasi, dan kini satu kemenangan di Album of the Year," ungkapnya. Menurut laporan USA Today, kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Beyonce malam itu. Ia sebelumnya meraih penghargaan Best Country Duo/Group Performance untuk duetnya bersama Miley Cyrus dalam lagu ‘II Most Wanted’ serta Best Country Album untuk Cowboy Carter. Pencapaiannya ini juga menjadikannya perempuan kulit hitam pertama yang memenangkan kategori album country terbaik.