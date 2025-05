Penyanyi Jill Sobule Tewas dalam Kebakaran Rumahnya

Konser Tunggal for Revenge Bertajuk Sang Derana Digelar Juli 2025

Jill Sobule dijadwalkan tampil pada Jumat, 2 Mei 2025 di Swallow Hill Music, Denver. Tempat itu kini akan menjadi tuan rumah pertemuan untuk menghormatinya, yang diselenggarakan oleh temannya, pembawa acara 105.5 The Colorado Sound, Rob Bostwick. "Orang-orang didorong untuk bergabung dengan teman-teman dan penggemar Jill lainnya untuk berbagi cerita atau lagu," demikian pernyataan dalam siaran pers tersebut.

Jill Sobule lahir di Denver, Colorado, Amerika Serikat pada 16 Januari 1959. Ia merilis album perdananya, Things Here Are Different pada 1990. Album kedua direkam dengan penyanyi Inggris Joe Jackson, tetapi tidak dirilis. Lagu 'I Kissed A Girl' secara luas dianggap sebagai lagu bertema gay pertama yang berhasil menembus Billboard Top 20.