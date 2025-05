material-symbols:fullscreen Perbesar

David Bowie tampil dalam festival musik "Out In The Green" di Frauenfeld, 13 Juli 1997. Selama karir bermusiknya, Bowie telah merilis 26 album, dan album teranyarnya yang bertajuk "Blackstar" baru saja dirilis pada 8 Januari 2016 tepat di ulang tahunnya y