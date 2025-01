Chunhwa Love Story: Sinopsis dan Pemeran Drakor Ini

Dikutip dari AsianWiki dan My Drama List, Chunhwa Love Story berkisah tentang negeri fiksi Dongbangguk. Drakor ini mengisahkan kehidupan Hwa Ri (diperankan oleh Go Ara), putri bungsu dari keluarga kerajaan. Gaya hidupnya menjadi tren di seluruh kerajaan. Apa pun yang dikenakan atau dilakukan oleh Hwa Ri selalu menjadi perbincangan masyarakat.

Dikutip dari Soompi, Sports DongA melaporkan bahwa Go Ah Sung mundur dari peran utama akibat cedera, kemudian digantikan Go Ara. Sebelumnya, Go Ah Sung mengungkapkan bahwa ia dirawat di rumah sakit karena cedera patah tulang sakrum diperkirakan memerlukan waktu sekitar 12 pekan untuk sembuh.

Menanggapi laporan tersebut, sumber dari agensi Go Ara, King Kong By Starship, menyatakan, “Go Ara dipastikan akan membintangi The Love Story of Chunhwa. Ia baru saja menerima naskah dan sedang mempersiapkan diri untuk syuting.”